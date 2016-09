Sebastian Vettel Ferrarin palavereista – ”Tietysti minä puhun enemmän kuin Kimi”

Singapore

Jos MM-sarjaa johtava Lewis Hamilton valloittaa tittelin myös tänä vuonna, hän kapuaa Sebastian Vettelin rinnalle nelinkertaiseksi mestariksi.

Vettel itse voitti neljä mestaruutta putkeen ennen kuin Hamilton harppasi valtaistuimelle.

Miten Ferrarin saksalaistähti sitten kokee mahdollisuuden, että joutuisi jakamaan MM-sarjan eniten mestaruuksia voittaneen kuljettajan aseman Hamiltonin kanssa?

”Jos Lewis voittaa mestaruuden, se on hyvä hänelle, mutta ei kenellekään muulle. Olemme kaikki täällä voittaaksemme sen tittelin. Lewis on vahvassa vedossa, heillä on paras paketti, ja myös Nico Rosberg tekee sillä hienoa työtä. Heitä on vaikea voittaa – melkein mahdotonta. Voittaa heistä kumpi tahansa mestaruuden, hän ansaitsee sen täysin”, Vettel profiloi.

Vettelin oma kausi on sujunut voitottomasti.

Tuntuuko sinusta samalta kuin kaksi vuotta sitten jäätyäsi voitotta Red Bullilla?

”Tunne on hyvin erilainen kuin silloin. Silloin ajoin tuskin lainkaan ennen kauden alkamista, kun meillä oli niin paljon vikoja. Suurta menestystä ei voinut edes odottaa. Nyt asiat Ferrarin kanssa ovat aivan eri mallilla.”

”Kaksi vuotta sitten lähdin kauteen voitettuani neljä mestaruutta, ja tajusin aikaisin, ettei ollut mitään mahdollisuutta voittaa sitä viidettä.”

Kuinka turhauttavaa on Mercedeksen ylivoima?

”Eihän se kivaakaan ole, mutta en kutsuisi sitä turhauttavaksi. Olisi epäreilua heitä kohtaan väittää niin. Mercedes on tehnyt aivan erinomaista työtä. He eivät ole kärjessä sen vuoksi, että me muut olisimme tehneet huonoa työtä. Päinvastoin. He ovat siellä aivan omasta ansiostaan.”

”Viime vuonna olimme toiseksi parhaita. Nyt taistelemme kolmospaikalla. Tavoitteemme ei ole olla toiseksi paras. Haluamme olla parhaita, ja se on kristallinkirkas meille kaikille Maranellossa”, Vettel korosti.

Vettelin esikuva Michael Schumacher ajoi Ferrarilla neljä vuotta, kunnes viidennellä voitti mestaruuden.

Onko Vettel tarvittaessa yhtä kärsivällinen?

”Vaikea kysymys. Mutta jos voisin olla puoliksikaan niin menestyksekäs kuin Michael sellaisen odotuksen jälkeen, olisin hyvin tyytyväinen. Hyvää kannattaa odottaa.”

”F1 ei ole kärsivällisten urheilua. Yritämme kovasti parantaa, mutta meillä on edelleen paljon töitä tehtävänä ennen kuin olemme riittävän vahvoja voittamaan kisoja. Tarvitaan siis vielä vähän malttia lisää.”

Helsingin Sanomien haastattelussa Vettel puhui mieluusti myös kaveruudestaan Kimi Räikkösen kanssa.

”Näin tallikavereina opimme tietysti tuntemaan toisiamme koko ajan yhä paremmin. Minulta ja Kimiltä ei kyllä kestänyt kauan yhdistää voimamme, koska olemme aina tulleet niin hyvin juttuun keskenämme. Olemme yrittäneet tehdä yhteistyötä mahdollisimman paljon, ja auttaa siten tiimiä yhä tehokkaammin eteenpäin.”

Kummalta tulee sitten enemmän ideoita kehityspalavereissa?

”Se vaihtelee. Tietysti minä puhun enemmän kuin Kimi. Sen voi varmaan jokainen helposti kuvitella. Rehellisesti sanoen annamme kummatkin runsaasti palautetta autosta ja palavereissa esitetään paljon kysymyksiä ja haetaan vastauksia. Uskon, että ideat menevät ihan puoliksi meidän kuskien kesken”, Vettel linjaili.

Singaporen gp:n aika-ajot ajetaan lauantaina kello 16 alkaen. MTV Sport 1 ja MTV Max televisioivat aika-ajot suorana lähetyksenä.