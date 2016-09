Suomen hyvä alku kääntyi tappioksi naisten jalkapallokarsinnassa – ”Pitää olla kyynisempi”

Portugali3

Suomi2

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue ei onnistunut varmistamaan vielä EM-lopputurnauspaikkaansa. Portugali voitti karsintojen kotiottelunsa Suomen vastaan maalein 3–2.

Suomi siirtyi ennen puolen tunnin täyttymistä ottelussa 2–0-johtoon Emmi Alasen ja Sanni Franssin maaleilla. Alasen maali syntyi rangaistuspotkusta.

Sen jälkeen ottelu kääntyi, ja Portugalin kapteeni Claudia Neto toi kotijoukkueen tasoihin ennen puoliaikaa.

Toisella puoliajalla Neto teki illan toisen maalinsa 84. minuutilla. Sen jälkeen Suomi ei enää onnistunut nousemaan.

”Pelin alku oli loistava. Meillä oli paikkoja useampaankin maaliin ja Portugali oli ihan helisemässä”, sanoi Suomen maalivahti Tinja-Riikka Korpela.

”Ehkä puolustimme vähän löysästi. Pitää olla kyynisempi esimerkiksi purkupalloissa. Näissä peleissä ei ole puolta sekuntia aikaa odottaa, mitä tekee”, Korpela pohti.

Neton hattutemppumaaleista toinen ja kolmas syntyivät rangaistuspotkuista.

Suomella on jäljellä vielä yksi karsintaottelu lohkossa 2. Ensi tiistaina vastaan vierasottelussa tulee lohkoa johtava ja sarjapaikan varmistanut Espanja.

Suomi on ennen viimeistä ottelua 13 pisteessä kolme pistettä Portugalia edellä. Jos Suomi häviää ja Portugali voittaa päätöskierroksella, Portugali nousee tasapisteisiin. Keskinäisistä peleistä Portugalilla on enemmän pisteitä, joten sillä on etulyöntiasema. Portugali kohtaa päätöskierroksella Irlannin vieraissa.

EM-kisoihin pääsee suoraan kahdeksan lohkovoittajaa sekä kuusi parasta lohkokakkosta. Kaksi huonointa lohkokakkosta karsivat viimeisessä ottelussa. Suomen lohkon kakkosen sijoittuminen vertailussa oli avoinna pelin päätyttyä.

”Kaikki on edelleen mahdollista. Päätöspeli on meidän oljenkortemme”, Korpela sanoo.

Suomi matkustaa Espanjaan lauantaina. Tiistain ottelu pelataan Madridissa.