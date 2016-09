Aho aloittaa turnauksen Barkovin rinnalla – ”Osasin odottaa tätä ja tiesin, että tulee tilaisuus”

Toronto

Oululainen Sebastian Aho aloitti jääkiekon World Cupin leirityksen ja lämmittelyottelut 13. hyökkääjänä ja harjoituksissa hän pelasi puolustajana.

Esiottelussa USA:ta vastaan Washingtonissa Aho pääsi mukaan ja nyt hän lähtee turnauksen ensimmäiseen otteluun Pohjois-Amerikkaa vastaan siinä ketjussa, johon päävalmentaja Lauri Marjamäki nosti hänet USA-pelin edetessä.

Aho kiilasi itsensä Aleksander Barkovin ja Patrik Laineen kolmikkoon, ketjuun jolta odoteaan tulosta ja maaleja.

Ja tulosta olisi syytä tulla, kun Pohjois-Amerikan nuorisokaarti tulee vastaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Ylivoimapeliin Ahon noste ei vielä ylety, mutta epäilemättä sekin voi tulla eteen nopeatempoisessa turnauksessa.

Yksi pelaa ja toinen vetää puvun päälle ja näin kävi Teuvo Teräväiselle. Hän sai näyttää kaksi peliä osaamistaan, mutta liukui ulos pelaavasta kokoonpanosta.

”Totta kai sitä haluaa pelata eikä se kivalta tunnu olla sivussa. Osasin odottaa tätä ja tiesin, että tulee tilaisuus”, Aho sanoi Toronton NHL-joukkueen harjoituskeskuksessa Landshoressa. Neljän kaukalon harjoitushalli palvelee Maple Leafsin NHL-joukkuetta ja Marliesin farmiryhmää, ja tilat ovat hienot. Jos eivät ihan luksusta, niin erittäin viihtyisät ollakseen harjoittelupaikka.

Aho sujahti Barkovin ketjuun kuin itsestään. Monipuolisena ja juonikkaana pelaajana hän sopeutui rooliinsa vauhdilla.

”Kun pääsee pelaamaan, on vaan pelattava eikä mietittävä mitään. Jännittämään ei parane ruveta. Tämä on sen verran spesiaaliturnaus, että on vain nautittava”, Aho sanoi.

Sentteri Barkov antoi tukea Ahon näkemyksille.

”Hyviä äijiä molemmat, jäällä ja jään ulkopuolella. Saatiin hyvin kiekko liikkumaan ja tiedettiin, missä kukin oli”, Barkov sanoi.