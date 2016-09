Mourinho kehottaa Pogbaa unohtamaan maailmanennätyshintansa – ”joukkue parantaa, Paul parantaa”

Paul Pogban siirto Juventuksesta Manchester Unitediin rikkoi elokuussa maailmanennätyksen, kun United maksoi keskikenttäpelaajasta 103,7 miljoonaa euroa (89 miljoonaa puntaa). Siirtohinnasta on sittemmin kohistu eri puolilla maailmaa niin paljon, että Manchester Unitedin manageri José Mourinho yrittää tyynnyttää keskustelua ja Pogbaa itseään.

”Maailmanennätyspelaaja on aina kysymys, joka pysyy avoimena, kunnes joku rikkoo ennätyksen”, Mourinho sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Mourinho kehotti miettimään myös seuran varallisuuden ja siirtosumman suhdetta.

”Ajattelen niin, että on seuroja, joille on suurempi juttu maksaa 20, 30 ja 40 miljoonaa puntaa, kuin mitä Manchester United maksoi Paulista.”

”Minä haluan Paulin unohtavan koko asian ja pelaavan hänen tyylistä jalkapalloaan.”

Mourinho myöntää, ettei Pogba ole ollut Unitedin Valioliiga-kauden avauspelin jälkeen parhaassa. Southamptonia vastaan Pogba onnistui ja väläytti kykyjään murtautuvilla juoksuillaan ja laadukkailla syötöillään.

”On normaalia, että ensimmäisen pelin jälkeen on vähän laskua, mutta olen täynnä luottamusta hänen suhteensa, koska tiedän, millainen pelaaja hän on. Tiedän, että hän on erittäin hyvä jätkä, jolla on paljon kunnianhimoa, joten hänen vireensä nousee luonnostaan ja niin käy myös joukkueen kanssa. Joukkue parantaa, Paul parantaa. Ei ongelmaa”, Mourinho tyynnytteli.