Manchester City jatkaa puhtaalla pelillä – de Bruynelta hurja ilta

Manchester City jatkaa jalkapallon Englannin Valioliigassa hurjaa tahtia. Joukkue otti Valioliiga-kauden viidennessä pelissään viidennen voittonsa, kun se kaatoi lauantaina Bournemouthin maalein 4–0.

Cityn maaleista vastasivat Kevin de Bruyne, Kelechi Iheanacho, Raheem Sterling ja Ilkay Gündogan. De Bruyne pelasi kokonaisuudessaan häikäisevän illan ja oli mukana kaikissa Cityn osumissa.

De Bruynen viimeistelemä avausmaali syntyi vapaapotkulla läheltä rangaistusalueen rajaa. De Bruyne laukoi pallon ovelasti maaliin hypänneen muurin alta.

De Bruyne oli myös alustamassa Iheanachon maalia nopeassa vastahyökkäyksessä syötöllä Raheem Sterlingille. Sterling jatkoi pallon Iheanacholle, joka sai jatkaa pallon tyhjään maaliin.

Toisella jaksolla de Bruyne syötti nopeassa hyökkäyksessä Iheanacholle, joka jatkoi pallon edelleen Sterlingille, ja oli Sterlingin vuoro iskeä tyhjään maaliin.

De Bruyne vapautti vielä taidokkaan syöttelyn jälkeen Gündoganin viimeistelemään Cityn neljännen maalin.

Cityn managerin Pep Guardiolan kiitokset menivät pelin jälkeen odotettuun osoitteeseen.

”Hän ymmärtää peliä, hän on fyysisesti vahva, hän tietää kaiken ja näkee kaiken. Maalin edessä hän syöttää ja maalaa. Olemme todella, todella onnellisia, että meillä on Kevin”, Guardiola suitsutti de Bruynea brittimedia The Guardianin mukaan.

Kaikki kilpailut mukaan lukien City on aloittanut kautensa paremmin kuin koskaan aiemmin.

City on voittanut kaikki kilpailut laskettuna kauden kahdeksan ensimmäistä peliään, kun seuran aiempi ennätys oli seitsemän peräkkäistä voittoa.

Omat Valioliiga-ottelunsa voittivat lauantaina myös Arsenal, Leicester ja West Bromwich ja Everton.

Arsenal kaatoi Hullin vieraissa 4–1, Leicester voitti kotonaan Burnleyn 3–0, West Bromwich kukisti kotonaan West Hamin 4–2 ja Everton Middlesbroughin 3–1.

Everton on 13 pisteellään Valioliigassa toisena kaksi pistettä Cityn perässä.