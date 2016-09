Päivärinta juhli ratamoottoripyöräilyn maailmanmestaruutta – Kainulaisesta historian ensimmäinen naismestari

Pekka Päivärinta ja Kirsi Kainulainen varmistivat lauantai-iltana järkevällä ajolla ratamoottoripyöräilyn sivuvaunuluokan maailmanmestaruuden.

Suomalaispari ajoi toiseksi kuusiosaisen MM-sarjan päätöskilpailussa Britannian Doningtonissa.

Mestaruus on Päivärinnalle jo viides, mutta Kainulaiselle ensimmäinen.

Suomalaiskaksikon voitto on historiallinen, sillä Kainulainen on ensimmäinen nainen, joka on voittanut maailmanmestaruuden ratamoottoripyöräilyssä.

Suomalaispari menestyi tasaisuudellaan. Kaksikko voitti kauden aikana yhden osakilpailun Unkarin Pannoniaringillä ja sijoittui muissa osakilpailuissa kolmen joukkoon.

Kainulainen hypisteli palkintojenjaon jälkeen kultaista mitaliaan.

”Aika painava tämä on. En vielä oikein tahdo uskoa, että se on minun. Fiilikset on mahtavat”, Kainulainen sanoi tiedotteessa.

Kaksikko lähti päätöskisaan jo lähes varmana mestarina ja ajoi koko kilpailun ajan voittoon ajaneitten Tim Reevesin ja Gregory Cluzen kannassa.

Maalissa ero venähti 3.3 sekuntiin, sillä Päivärinta ei ottanut lopussa riskejä kierroksella ohitettavien kanssa.

”Samaa vauhtia mentiin Reevesin kanssa. Siinä jäätiin, kun tuli noita varvattavia, enkä niitten kanssa ottanut riskejä”, Päivärinta sanoi tiedotteessa.