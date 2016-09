Leo-Pekka Tähti ei kelvannut Vuoden urheilijaksi edellisen olympiadin päätteeksi vuonna 2012. Urheilutoimittajien valinta oli purjelautailun olympiahopeamitalisti Tuuli Petäjä-Sirén.

Äänestyksen lopputuloksesta nousi poru. Voittaja löytyi selvällä äänimäärällä, mutta suuren yleisön mielestä tulos oli väärä. Voitto olisi kuulunut Tähdelle.

Petäjä-Siréniä äänesti ykköseksi 98 ja ratakelauksen Lontoon olympiavoittajaa Tähteä 141 urheilutoimittajaa. Petäjä-Sirén sai kuitenkin eniten ääniä, kun osa toimittajista ei asettanut Tähteä lainkaan listalleen.

Tämän Vuoden urheilija valitaan tammikuussa. Tähti nousi Rion kultakelauksellaan kerralla äänestyksen suosikiksi yhdessä MM-kultaa vuoden alussa voittaneen alle 20-vuotiaiden jääkiekkojoukkueen kanssa.

Tähden ura on edennyt suotuisten tähtien alla. Hän on tekninen kelaaja, joka osaa jakaa voimansa oikein. Hänellä on synnynnäinen selkäydinvamma, mutta voimapesä nostaa käsillään kaksi kertaa oman painonsa, noin 120 kiloa.

Eikä kultamitalien määrä 100 metrillä jää välttämättä neljään. Silmissä siintävät jo Tokion paralympialaiset vuonna 2020.

Vammaisurheilua on integroitu voimakkaasti muuhun huippu-urheiluun. Muutos ei ole miellyttänyt kaikkia. Moni tervekin urheilija kokee tilanteen vaikeaksi. Vammaiset ja terveet pitää palkita yhteisessä juhlassa, mutta eri monen mielestä eri sarjassa.

Tähti on tämän hetken paras ehkä paras suomalainen yksilöurheilija. Koskaan ennen vammaisurheilija ei ole voittanut arvostettua titteliä. Joko nyt on sen aika?