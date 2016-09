Jyväskylän Kirittäret juhli vihdoin Suomen mestaruutta – pelinjohtaja sai makean revanssin: ”Tämä on ollut kasvutarina”

Lapua–Jyväskylä k. 1–2

Jyväskylä mestari voitoin 3–1

Jyväskylän Kirittärien pelinjohtaja Jussi ”Nalle” Viljanen tietää nyt 20 vuoden aikajänteellä, miltä tuntuu voittaa naisten pesäpallon Suomen mestaruus.

”Tulin tänne koppiin, ja täällä kaikki tytöt vaan somettelee puhelin kädessä. 20 vuotta sitten vain yhdellä taisi olla kännykkä”, Viljanen hekotteli HS:lle puhelimitse sunnuntaina iltapäivällä Lapualta.

Taustalta kuului myös äänekästä juhlimista.

Jyväskylän Kirittärien riemusta oli puolisen tuntia aiemmin etäkatsojankin helppo päätellä, että siinä juhlittiin kauan tavoiteltua pesäpallon Suomen mestaruutta.

Mestaruusseremoniat olivat juuri päättyneet, ja Viljanen oli pokannut uransa kuudennen tittelin pelinjohtajana.

Viljanen oli joukkueessa ainoa, jolle nyt tullut mestaruus ei ollut ensimmäinen. Samalla hän sai myös makean ravanssin.

Kirittärien jäätyä vuosi sitten hopealle Viljanen oli seurajohdon aloitteesta lopettamassa.

”Tytöt puhuivat minut sitten ympäri.”

Viljanen muisteli, kuinka helsinkiläislähtöinen kapteeni Kira Andersson pyysi hänet syksyllä kahville kaupungille.

”Siellä olikin paikalla kymmenkunta pelaajaa, ja he pyysivät jatkamaan. Silti mietin asiaa pitkään.”

Pelaajien lisäksi Viljanen kiitteli taustavoimia, esimerkiksi fysiikkavalmentaja Jussi Peltotaloa ja juoksuvalmentaja Reijo Vauhkosta.

”Me olimme sisäpelissä parempia, ja ulkopelikin oli hyvin hallinnassa. Mutta pesäpallo on myös juoksupeli, ja meidän etenijämme kulkivat kovempaa. Fysiikka- ja juoksuvalmentajat onnistuivat tosi hyvin.”

Viljanen kiitteli myös joukkueen urheilullista ilmettä.

”Meidän bussissamme ei ole karkkia tai limua näkynyt. Pitää nostaa hattua pelaajille. Tämä on ollut kasvutarina. Pienetkin asiat on yritetty tehdä paremmin, mutta on meillä ollut matkan varrella tiukkojakin paikkoja.”

Edellisen kerran Jyväskylä vei tittelin vuonna 2010.

Valta vaihtui nyt ryminällä, kun Kirittäret pudotti viisi edellistä mestaruutta voittaneen Lapuan Virkiän hopealle. Kirittäret vei mestaruuden voitoin 3–1.

Lapualla pelatussa neljännessä loppuottelussa Kirittäret ratkaisi mestaruuden vasta kotiutuslyöntikilpailussa.

Mutta se tapahtui vastustajan kannalta murskaavalla tavalla.

Kirittäret pääsi aloittamaan, ja jokainen viidestä parista onnistui tekemään pisteen. Se ei ole kovin yleistä kotiutusmittelöissä.

Kun Lapuan ensimmäinen pari ei pystynyt tuomaan pistettä, hallitseva mestari oli selkä seinää vasten. Siltä vaadittiin myös jokaisen parin pisteen lisäksi vähintään kahta kunnaria tittelin uusimiseen.

Se ei onnistunut, vaan Kirittäret vei kotiutuskisan pistein 5–3.

Ensimmäisen jakson Lapua voitti 3–1, mutta toisella jaksolla Jyväskylä oli omaa luokkaansa juoksuin 10–1.

Kun supervuoroparissa ei syntynyt juoksuja, ratkaisua haettiin kotiutuskisasta.