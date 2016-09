HSTV:n Kottilat: Ovatko ManU ja Barcelona jo putoamassa mestaruustaistosta?

Futiksen ystäville on taas luvassa mielenkiintoinen viikko – ainakin, jos HSTV:n Mika ja Santtu Kottilaa on uskominen. Keskiviikkona katseet kääntyvät Espanjan La Ligaan, kun Barcelona ja Atletico Madrid käyvät kauden ensimmäisen ”jättien” välisen taiston. Mika ennustaa Barcelonan jäävän mestaruusjunasta jo nyt, mikäli tuloksena on jo toinen kotitappio tässä vaiheessa kautta.

Sama uhka koskee myös Manchester Unitedia, joka kohtaa viikonloppuna viime kauden mestarin Leicesterin. United on kohtuullisen hyvän alkukauden jälkeen hävinnyt kolme viimeisintä peliään. Veljekset keskustelevat muun muassa siitä, miten Unitedin valmentaja Jose Mourinho osaa tilannetta käsitellä.

Kotimaisen futiskauden loppuhetket lähestyvät ja tämän viikon lauantaina pelataankin Suomen Cupin finaali SJK:n ja HJK:n välillä. Ottelu pelataan Tampereen Ratinassa, mikä aiheuttaa kummastusta veljeksistä. ”Näitä otteluita ei koskaan pitäisi pelata Turussa, Turussa, Tampereella tai Helsingissä”, Mika Kottila sanoo.

SJK:n ja HJK:n ottelusta Kottilat ennakoivat finaalin luonteen mukaisesti ”tarkkaa ja tylsähköä”.