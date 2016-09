Jyrki Aho karistaa Ässistä vieraskoreutta – ”konkariosastolta löydyttävä vääntövoimaa”

Jyrki Ahon, 42, nahka parkkiintui viime kaudella Espoo Bluesin päävalmentajana. Hänen työrauhansa liigan maksuhäirikön, jumboksi jääneen ja konkurssiin ajautuneen seuran riveissä oli olematon.

Ässiin siirtynyt Aho sanoo ammentaneensa Bluesin viimeisestä liigakaudesta arvokasta oppia. Hän ei lähtenyt Espoosta Poriin masentuneena ja lyötynä.

”Missään tapauksessa minulle ei ole jäänyt viime kaudesta Espoossa minkäänlaisia arpia. Itse asiassa ajattelen niin, että isoa oppia tuli monesta asiasta”, sanoo Aho.

Aho oli viime kauden mittaan murheissaan pelaajien puolesta. Yksi toisensa jälkeen lähti tai pantiin lähtemään.

”Olen tosi tyytyväinen siitä, että tänä päivänä ne pelaajat, jotka pelasivat meillä loppukauden tai jättivät kauden seurassa kesken, ovat löytäneet töitä. Se on iso ja oleellinen asia.”

Aholla on Espoon jääkiekkoiluun vahvat tunnesiteet. Hän aloitti valmentajauransa 2000-luvun alussa työskentelemällä kolme vuotta valmennuspäällikkönä ja juniorivalmentajana.

”Olen tyytyväinen, että nyt on sellainen seura kuin Espoo United, joka pelaa jääkiekkoa. Toivottavasti sieltä löytyy kärsivällisyyttä rakentaa urheilullista ja taloudellista pohjaa, joilla voi ponnistaa joskus liigaan.”

Ässät voitti liigassa mestaruuden 2013. Sen jälkeen porilaisten sijoitukset ovat olleet 12:s, yhdeksäs ja 12:s.

Patakaupungissa alettiin kesken viime kauden etsiä uutta päävalmentajaa. Pekka Rautakallion tilalle menestyksen palauttajaksi valikoitui Aho.

Aho vei 2012 ensimmäisellä päävalmentajakaudellaan JYPin mestariksi ja pronssille 2013. Bluesin hän luotsasi kuudenneksi ja viidenneksi ennen murheellista viime kautta.

”Itse asiassa siirtoni Poriin toteutui aika myöhään. Tuli yhteydenotot ja pikku hiljaa keskusteltiin asioista. Uusi halli, hyvät olosuhteet ja intohimoinen kiekkokaupunki”, miettii Aho kaksivuotisen sopimuksensa taustoja.

”Totta kai on kunnia-asia, jos pyydetään jonnekin. Oli vaikea kieltäytyä.”

Aho on nähnyt lyhyellä ajalla Porissa jokapäiväistä tekemisen meininkiä. Hänen ajattelutapansa kiekosta sopii hyvin Patakaupunkiin.

”Porissa on aina ollut yritteliäs ja taisteleva joukkue. Viime kaudesta on pystyttävä parantamaan vieraspelaamista. Joukkueessa on nuoruudenintoa ja jonkun verran kokemusta.”

Ahon mielestä Ässien hyökkääjistä Jarno Kärjellä ja Niko Ojamäellä on enemmän potentiaalia kuin he ovat pystyneet tuomaan ulos. Arttu Ruotsalainen pelasi hyvät 18-vuotiaiden MM-kisat.

”Konkariosastolta on löydyttävä vääntövoimaa ja kykyä viemään oppejaan koko joukkueelle.”

Viime kauden Bluesin pelaajistosta Poriin ovat muuttaneet hyökkääjät Jussi Makkonen ja Ville Korhonen sekä puolustaja Jere Seppälä.

Blues-trion lisäksi Ässiin tuli neljä uutta pelaajaa. Heistä Simon Suoranta, 24, on kauden kahdessa ensimmäisessä ottelussa tehnyt kaksi maalia.

Viime kaudella voimalaituri osui Kärpissä 39 ottelussa kolmesti.

Blues-kiekkoilijat ovat jakautuneet useisiin joukkueisiin

Jyrki Ahon valmentamassa Bluesin liigajoukkueessa pelasi viime kaudella peräti 47 kiekkoilijaa. Missä konkurssiin ajautuneen espoolaisseuran käyttämää pelaajistoa on nykyään?

Liiga: Eero Somervuori HPK. Robert Rooba JYP, Micke Saari JYP, Antti Suomela JYP, Urpo Vaakanainen JYP, Juuso Vainio JYP. Kai Kantola KooKoo, Veeti Vainio KooKoo. Jari Sailio Kärpät. Kaapo Kähkönen Lukko, Joonas Niemelä Lukko/KeuPa, Ilmari Pitkänen Lukko, Peter Tiivola Lukko. Iikka Kangasniemi Pelicans. Otso Rantakari Tappara, Niko Tuhkanen Tappara. Jasper Lindsten TPS, Oskari Siiki TPS, Teemu Väyrynen TPS. Ville Korhonen Ässät, Jussi Makkonen Ässät, Jere Seppälä Ässät.

Mestis: Kim Hirschovits Espoo United, Olli Iisakka Espoo United, Jimi Santala Espoo United, Victor Westermarck Espoo United, Janne Puhakka Espoo United, Sebastian Moberg Espoo United, Samuli Rasilainen Espoo United. Nico Friman Jokipojat. Niklas Andersson K-Vantaa. Eetu-Ville Arkiomaa Pelicans. Timi Lahtinen TuTo, Kalle Moisio TuTo. Matias Pulli SaPKo.

KHL: Roope Talaja Jokerit. Samson Mahbod Medvescak Zagreb.

Muut ulkomaat: Siim Liivik Örebro Ruotsi. Mikko Kukkonen Gangwon E-Korea. Kalle Kaijomaa Schwenninger Saksa, Markus Poukkula Schwenninger Saksa.

A-nuoret: Matias Nisula Blues, Erno Hopponen Blues.

Seura auki: Mikko Kuukka, Christian Engstrand, Olli Malmivaara.

