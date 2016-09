Sauli Sinkkonen hehkuttaa lentopallomaajoukkueen faneja: ”Astut ensimmäisenä syöttämään linjan taakse ja alkaa se meteli...”

Suomen lentopallomaajoukkue pelaa tulevana viikonloppuna Helsingin jäähallissa tärkeän EM-karsintaturnauksen, mutta innokkaille faneille tarjottiin jo tiistaina Sanomatalon Mediatorilla ”lentistreffejä Stadissa”.

Pelaajat ja päävalmentaja Tuomas Sammelvuo korostivat tilaisuudessa erityisesti suomalaisfanien maajoukkueelle tarjoamaa tukea.

”Onhan se aina huikeaa, kun astut ensimmäisenä syöttämään linjan taakse ja alkaa se meteli, mitä suomalaiset kannattajat tekevät. Hieno kulttuuri ollaan saatu lentopallon ympärille. Faneja kiertää perässä vähintään pari sataa, ihan sama minne mennään. On hienoa, kun voi missä tahansa olla kuin kotonaan. Nyt Helsingissä pitäisi olla vähintään pari tuhatta fania kannustamassa”, maajoukkueen keskitorjuja Sauli Sinkkonen maisteli.

”Lentopallossa ja muutenkin suomalaisessa urheilussa meidän faniudestamme on tullut jo käsite, josta puhutaan ulkomailla. Meidän kannattaa pitää siitä erittäin hyvää huolta. Se on iso moottori, ja näen sen vielä isommassa kuvassa: kaikki, ketkä tulevat katsomaan, saavat siitä omaan elämäänsä hyvän fiiliksen. Yhteisöllisyydellä on iso voima – niin tänäkin viikonloppuna”, Sammelvuo puolestaan linjasi.

Libero Lauri Kermisellä oli viesti myös heille, jotka pyörittelevät, lähteäkö viikonlopun EM-karsintapeleihin paikan päälle vai ei.

”Kyllähän kaikki urheilutapahtumat ovat ehdottomasti parasta paikan päällä. Ei sitä kannata sen enempää harkita: kaikki ex-tempore-reissut – just tuollaiset, että mennäänpä katsomaan vähän lentopalloa – ovat paljon parempia kuin liika miettiminen, ettei tulisi. Kannattaa ehdottomasti tulla paikan päälle katsomaan hyvää palloilua, jossa pelataan isoista panoksista”, Kerminen veisteli.

Kermiselle Helsingin jäähalli on erityisen mieluinen pelipaikka, sillä hän teki siellä Maailmanliiga-debyyttinsä vuonna 2013.

”Helsingin jäähallista on hienoja muistoja, ja odotan positiivista tapahtumaa: hyvien pelien lisäksi paljon suomalaisia faneja huutamassa”, Kerminen kertoi.

Suomi pelaa Helsingissä toiset keskinäiset ottelunsa EM-karsintalohkon muita joukkueita, Ruotsia, Portugalia ja Tanskaa, vastaan.

Edellisenä viikonloppuna Suomi kärsi loppuerien hyytymisellään tappion Portugalille, mutta kukisti pohjoismaiset kilpailijansa.

Helsingissä Suomi varmistaisi 3–1- tai 3–0-voitoilla lohkovoiton ja paikan ensi vuonna Puolassa pelattaviin EM-kisoihin.

Kerminen on sanojensa mukaan EM-Suomen kisapaikasta ”110-prosenttisen varma”, ja luottavaisuutta huokui myös tiistaiseen yleisötilaisuuteen osallistunut helsinkiläinen lentopallon ystävä Pekka Perälä.

”Portugali on varmasti tiukin ja jännittävin, tavallaan se ratkaisupeli. Totta kai kaikki ovat tärkeitä, mutta se on kovin peli tasollisesti. Uskon, että Suomi kuitenkin voittaa lohkon. Kotipelit 3–0 tai 3–1, niin se riittää. Siihen luotan kyllä”, alasarjoissa lajia itsekin pelannut Perälä povasi.