Opiskelijat irtisanottiin yllättäen lahtelaisista asunnoista – tilalle ensin MM-hiihtovieraita: ”Aiheuttaa närää, että annetaan kahta erilaista viestiä”

Fakta Lauttamiehenkadun oppilastalo Lahden kaupungin omistama Lahden Talot irtisanoi Lauttamiehenkadun oppilastalon kaikki vuokrasopimukset. Asuntoja käytetään vieraiden majoittamiseen vuoden 2017 MM-hiihdoissa ennen kuin ne tulevat taas vuokrattavaksi. Lahden MM-kisaorganisaatiolla ei ole osuutta oppilastalon järjestelyihin. Osa opiskelijoista aikoo vaatia sitä, että he saisivat asua oppilastalossa opintojensa loppuun.

Lahden kaupungin omistama Lahden Talot on irtisanonut Lauttamiehenkadun oppilastalon kaikki vuokrasopimukset, ja asuntoja käytetään ensi vuonna majoitukseen MM-hiihdoissa.

Oppilastalo siirtyy Lahden Taloilta konsernin tytäryhtiölle Lahden Asunnoille. Muuttamaan joutuville järjestetään korvaava asunto. Asiasta kertoi ensimmäisenä Etelä-Suomen Sanomat.

Kuviossa aiheuttaa kysymyksiä se, että asuntoja hyödynnetään hiihdon MM-kisakäyttöön ennen kuin niistä tulee arava-vuokra-asuntoja. Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut järjestetään Lahdessa helmi–maaliskuussa 2017.

Lahden MM-kisaorganisaation hallintojohtaja Marleena Valtasola kertoo HS:lle, ettei kisaorganisaatio ole neuvotellut oppilastalon järjestelyistä Lahden Talojen kanssa.

”Emme ole aktiivinen toimija emmekä ole itse järjestämässä oppilastaloon tiloja vieraille kisojen takia. Meidän rooliamme on ehkä suurenneltu siinä Etelä-Suomen Sanomien uutisessa”, Valtasola sanoo.

Valtasola ei ota siihen kantaa, olisiko oppilastalosta irtisanottu opiskelijoita ilman Lahden MM-hiihtoja.

Lahden Talojen vuokrauspäällikön Juha Heijalan mukaan Lahdessa käytävillä MM-hiihdoilla ei kuitenkaan ollut osuutta irtisanomisiin. Syynä oli se, ettei kohde soveltunut hintatasollaan ihanteellisesti opiskelija-asumiseen.

”Kohde on ollut opiskelijoiden keskuudessa vähemmän suosittu. Vuokrahinta menee kuukaudessa yli 350 euron, mikä on Lahden soluasuntojen hintatasolla jo paljon. Asunnot tulevatkin normaaliin vuokrakäyttöön”, Heijala kertoo.

Mahdollisuus hyödyntää oppilastaloa MM-kisoissa syntyi Heijalan mukaan vasta irtisanomispäätöksen jälkeen.

”Nyt on yksi kohde, johon voidaan majoittaa isoja ryhmiä. Oppilastalo soveltuu hyvin ryhmien palvelemiseen”, Heijala sanoo.

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan Lamkon hallituksen puheenjohtaja Camilla Pulkkisen mukaan Lahden Talojen opiskelijoille lähettämä kirje oli sisällöltään hieman tyly.

”Opiskelijat saivat keväällä viestiä, että saavat asua oppilastalossa opintojensa loppuun asti. He ovat eläneet siinä tiedossa, kunnes viime viikolla ilmoitettiin, että he joutuvat muuttamaan pois. Kyllähän se on aika paljon närää aiheuttanut, että annetaan kahta erilaista viestiä”, Pulkkinen sanoo.

”Osa harmittelee, että tulee ylimääräistä stressiä ja vaivannäköä siitä, että joutuu muuttamaan pois. Helpompaahan se olisi, jos Lautamiehenkadulla saisi edelleen asua.”

Lahden Talojen Heijalan mukaan opiskelijoiden vuokrasopimukset on tehty normaalin opiskeluajan puitteissa ja nämä ovat myös irtisanottavissa. Heijala myös sanoo, että opiskelijoille on lähetetty kirje jo elokuun lopussa, mutta osa ei ole välttämättä käynyt hakemassa sitä heti itselleen.

Oppilastalon vuokrasopimukset on irtisanottu kuuden kuukauden irtisanomisajan perusteella helmikuun 28. päivästä alkaen. Pulkkisen mukaan osa opiskelijoista aikoo vaatia Lahden Taloilta, että he saisivat asua talossa opintojensa loppuun.

”Suurin osa Lautamiehenkadulla asuvista on vaihto-opiskelijoita, jotka lähtevät vuodenvaihteessa pois. On kuitenkin myös noin nelisenkymmentä suomalaista opiskelijaa, joita tämä asia oikeasti koskee. Muutama heistä aikoo nousta vastarintamalle, mutta osa tyytyy pois muuttamiseen”, Pulkkinen setvii.

”Seuraamme tilannetta ja autamme opiskelijoita, jos heille tulee ongelmia”, Pulkkinen korostaa.