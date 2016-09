Koposen paras pelikaveri ja ystävä vieraili sairaalassa – ”Kop palaa paljon luultua aiemmin”

Auto-onnettomuudessa loukkaantuneen Petteri Koposen toipuminen päävammasta sujuu hyvin.

Suomalaiskoripalloilijan seura Barcelona twiittasi aiemmin tiistaina, että hänen odotetaan pääsevän pian pois teho-osastolta.

Koponen on ollut sairaalassa tarkkailtavana jo toista vuorokautta, mikä on rutiinikäytäntö päävammojen yhteydessä.

Hänen tukenaan sairaalassa ovat olleet muun muassa äiti Sonja Koponen sekä seuran lääkäri. Tiistaina myös joukkuekaverit pääsivät tervehtimään.

Koposen seurakaverina jo Moskovan Himkissä pelannut Tyrese Rice twiittasi jo maanantaina, että ”PK” on kunnossa. Hän pyysi seuraajiaan rukoilemaan kaiken varalta Koposen puolesta.

Say a prayer for my man PK! He's good and will be ok but still.. Say a prayer..