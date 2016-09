Video sukurakkaudesta liikuttaa – triathlonisti talutti tajunnan rajamailla horjuneen veljensä maaliin ja hävisi kisan

Triathlonin olympiavoittaja Alistair Brownleen epäitsekäs ja veljesrakkautta heijastava teko on ihastuttanut ihmisiä ympäri maailman sosiaalisessa mediassa.

Veljekset olivat kaksoisjohdossa MM-sarjan finaalikilpailussa Meksikossa. Kärjessä juossut Jonathan Brownlee lähestyi jo maalia, kun hän alkoi horjua ilmeisesti nestehukan vuoksi ja kuumuuden vuoksi.

Brownlee hoiperteli tienlaitaan, jossa hänen vauhtinsa pysähtyi kokonaan. Britti kamppaili selvästi tajunnan rajamailla pyörtymistä vastaan, kun isoveli Alistair Brownlee juoksi paikalle.

Veli nosti Jonathanin käsivarren niskansa taakse ja puolittain kannatteli tämän uudestaan matkaan. Samalla Etelä-Afrikan Henri Schoeman ohitti veljesparin, joka hölkötteli viimeisen kilometrin yhdessä.

Maalissa kohdalla Jonathan oli jo hieman piristynyt. Alistair antoi pikkuveljensä ylittää maaliviivan ensin. Tämän jälkeen Jonathan lyyhistyi maahan. Hänet vietiin sairaalaan, jossa hän toipui kilpailun aiheuttamista rasituksesta.

Brownleen veljesten maaliintulo näkyy tällä Youtube-videolla.

Veljekset nappasivat siis sijat kaksi ja kolme. Jos Alistair ei olisi auttanut veljeään, olisi hän luultavasti voittanut koko kisan.

MM-sarjan kannalta hän ei tosin menettänyt mitään. Jonathan sen sijaan olisi voitolla varmistanut mestaruuden. Nyt se meni Espanjan Mario Molalle.

Alistair Brownlee osoitti kilpailussa sympatiaa veljelleen, mutta naljaili jälkeenpäin.

”Ajattelin ensin, että mikä idiootti. Hän olisi voittanut helposti, mutta oli taktisesti naurettava”, hän sanoi tiedotusvälineille veljensä epäonnistuneeseen vauhdinjakoon viitaten.

Myös Jonathan vitsaili tapahtuneelle sairaalasta. Hän twiittasi kuvan itsestään horjumassa maalisuoralla saatesanoilla: ”Normaalisti näin käy kun juo liikaa. Tällä kertaa päinvastoin.”

Brownleet ovat saaneet menestystä riittämiin. He ottivat kaksoisvoiton Rion olympialaisissa ja kummallakin on myös MM-mitaleja. BBC:n haastattelussa Jonathan kehui veljeään vuolaasti.

”Alistair olisi voinut voittaa kilpailun, mutta hän auttoi minua. Olen siitä kiitollinen hänelle loppuelämäni. On ilmeistä, että vain hyvin vahva ja hyvä ihminen tekee niin. Me urheiluihmiset puhumme usein siitä, että voitto on tärkein. Usein se onkin, mutta ehkä veljen auttaminen on tärkeämpää.”

Alistair kertoi pohtineensa kilpailun jälkeen, oliko tehnyt oikein.

”Hän olisi ehkä päässyt hoitoon aiemmin, mikäli olisin jättänyt hänet sinne. Onko väärin kantaa toinen kilpailija maaliin?”

Sosiaalisen median kautta tulleet lukuisat kiitokset ja kehut saivat Alistairin kuitenkin sille kannalle, että veljen auttaminen oli oikein.