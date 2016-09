Dopingista kärähtänyt pikajuoksija yrittää päästä Yhdysvaltojen kelkkailujoukkueeseen

Pikajuoksija Tyson Gay tavoittelee paikkaa Yhdysvaltojen kelkkailujoukkueeseen Pjongjangin vuoden 2018 talviolympialaisissa. Gay osallistuu tällä viikolla Calgaryssa Kanadassa kelkkailukilpailuun, jolla on tärkeä merkitys Yhdysvaltojen joukkueeseen pääsystä kaudelle 2016–2017.

34-vuotias Gay ei ole ainoa pikajuoksija, joka on siirtymässä kelkkailuun. Myös Ryan Bailey on aloittanut kelkkailu-uran. Lisäksi muun muassa aitajuoksijana urheilu-uransa aloittanut Lolo Jones on voittanut kelkkailussa MM-kultaa.

Gay kärysi aiemmasta dopingin käytöstään vuonna 2013. Tämän takia Yhdysvalloilta otettiin pois 4x100 metrin viestihopea Lontoon vuoden 2012 olympiakisoista. Gayn lisäksi joukkueeseen kuului myös muun muassa Bailey.

Gay oli mukana myös Rion olympialaisissa 4x100 metrin viestissä, mutta vaihtorikon vuoksi joukkue hylättiin.

Gayn menestysvuosi oli 2007, jolloin hän otti kolme kultamitalia MM-kilpailuissa.