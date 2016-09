Kannattaa toivoa Ruotsin suurinumeroista voittoa illalla – näin Leijonat selviäisi vielä jatkoon

Toronto

Jääkiekon World Cup lähti menemään vinoon heti ensimmäisestä ottelusta alkaen, kun Leijonat hävisi Pohjois-Amerikan nuorten joukkueelle 1–4.

Tilanne ei helpottunut yhtään 0–2-tappiolla Ruotsille.

Ruotsi on Leijonien rakas vihollinen, mutta nyt Suomen ainoa toivo on, että Ruotsi auttaa.

Leijonilla on edelleen minimaalisen pieni sauma jatkoon, mutta ensin se vaatii Ruotsin voittoa Pohjois-Amerikan nuorten joukkueesta keskiviikkoiltana. Ruotsin on pakko voittaa varsinaisella peliajalla. Jos ottelu menee jatkoajalle, on Leijonat ulkona.

Jos Ruotsi voittaa Pohjois-Amerikan viidellä maalilla, putoavat nuoret herrat varmasti jatkosta. Sekään ei kuitenkaan varmistaisi Leijonien jatkopaikkaa.

Vaikka Ruotsin suurimaalinen voitto toteutuisi, tarvitsee Leijonat silti vähintään kolmen maalin voiton Venäjästä, jotta maaliero olisi itänaapuria parempi.

Avausottelun iso tappio Pohjois-Amerikalle tiesi niin paljon ikävyyksiä, kun kolmen joukkueen maalieroja vertaillaan tasapisteissä.

Jos Ruotsi voittaa Pohjois-Amerikan vain maalilla, täytyy Suomen voittaa Venäjä peräti kuudella osumalla. Jokainen Ruotsin ylimääräinen maali helpottaisi urakkaa pykälällä.

Nythän Ruotsi voi auttaa Suomea, vai mitä Erik Karlsson?

”Ei. Pelaamme itsellemme, mutta on selvää, että jos voitamme, voi se auttaa muita”, Karlsson vastasi HS:n kysymykseen.

Korjaus kello 18.45: Suomi tarvitsee kaikissa tapauksissa ainakin kolmen maalin voiton Venäjästä.

Ruotsi ja Pohjois-Amerikan nuoret kohtaavat keskiviikkoiltana kello 22.10. Viasat näyttää ottelun suorana lähetyksenä.

Suomen viimeinen alkulohkopeli on Venäjää vastaan torstaina kello 22.10. Nelonen ja Viasat näyttävät ottelun suorana.