Bluesin seuraajalla on vasta muutamia uskollisia kannattajia – ”Espoo United sytyttää omalla tavallaan”

Espoo Unitedin kausi jääkiekon Mestiksessä on alkanut ailahtelevasti, mutta joukkueen kannattajilla riittää uskoa valoisaan tulevaisuuteen.

Äänekkäitä kannattajia joukkueella on tosin ainakin keskiviikon Kiekko-Vantaa-ottelun perusteella vielä hyvin vähän. Muutamia Espoo- ja Vantaa-huutoja lukuun ottamatta yleisö pysyi hiljaa.

”Espoo United sytyttää omalla tavallaan. Taival ja tarina ovat vasta alussa. On tässä vielä opeteltavaa”, Esa Taponen tiivistää.

Taponen on saapunut Tapiolan urheilupuistossa sijaitsevaan Metro-areenaan Aku -poikansa kanssa. Isällä on päällään vanha Kiekko-Espoon pelipaita ja pojalla tuoreempi Bluesin.

Paidoissa on iso pala espoolaista kiekkohistoriaa. Kiekko-Espoo nousi pääsarjaan kauden 1991–1992 päätteeksi. Nimi muuttui myöhemmin Bluesiksi, jonka taru Liigassa päättyi tämän vuoden alkupuolella seuran taustayhtiön mentyä konkurssiin.

Tuoreen Espoo Unitedin taustalla on liikemies Jussi Salonoja, ja seuralla on jääkiekon lisäksi toimintaa koripallossa. ”Luojan kiitos Salonoja on mahdollistanut tämän”, sanoo Esa Taponen.

Taposella on pitkä perspektiivi espoolaiseen jääkiekkoon, sillä innostus alkoi jo kaudella 1991–1992, jonka päätteeksi Kiekko-Espoo nousi pääsarjaan. Hän oli tuolloin armeijassa.

”Toivottavasti Bluesin äänekkäät kannattajat tulisivat myös Espoo Unitedin peleihin. Minulle oli aikoinaan katkera hetki, kun Kiekko-Espoo muutti nimensä.”

Espoo United pelasi viime viikolla JYP-Akatemiaa vastaan kautta aikain ensimmäisen kotipelinsä toiseksi korkeimmalla sarjatasolla eli Mestiksessä. Tuloksena oli maalin tappio, ja ottelupöytäkirjan mukaan 1 891 katsojaa.

Kauden avausottelunsa espoolaisryhmä sen sijaan voitti, kun turkulainen TuTo kaatui vieraissa.

Keskiviikon kamppailu veti kotiavausta selvästi vähemmän yleisöä. Katsojaluvuksi kuulutettiin 1 266, vaikka kyseessä oli pääkaupunkiseudun paikalliskohtaaminen. Espoo Unitedilla riittää siis työtä, jotta katsomot täyttyvät.

Kaverukset Jesse Lindgren ja Atte Jylö olivat kuitenkin löytäneet tiensä Metro-areenaan. Bluesin pelipaitoihin pukeutuneella kaksikolla riittää luottoa espoolaiseen jääkiekkotulokkaaseen.

”On vain ajan kysymys, kun palaamme Liigaan. Bluesin pelejä kävimme katsomassa säännöllisen epäsäännöllisesti, vaikka emme omistaneet kausikortteja”, kaverukset sanovat yhdestä suusta.

Unitedin joukkueesta valtaosa on pelannut jo aiemmin urallaan Espoossa junioreissa tai miehissä. Sen seura varmasti toivoo olevan yksi tekijöistä, joka vetää väkeä halliin.

Kenties selkeimmän selityksen peleissä käymiselle antaa kuitenkin Esa Taposen Aku -poika.

”Käyn huvin vuoksi, koska tämä on kivaa.”