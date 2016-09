IFK Mariehamn jäi tasapeliin, Ilves voitti kotonaan – Veikkausliigan mitalitaistelu tiivistyi

IFK Mariehamn ja Rovaniemen Palloseura tasasivat pisteet lukemin 1–1 Veikkausliigassa sunnuntaina. Tasapelipisteen myötä IFK Mariehamn ei pystynyt nousemaan tasoihin Helsingin Jalkapalloklubin kanssa sarjataulukossa.

Joukkueiden välinen ero on kaksi pistettä, ja HJK on 53 pisteellä sarjakärjessä. Molemmilla on jäljellä neljä ottelua.

Maarianhaminalaisten maalin ottelussa teki Diego Assis avausminuutilla. Tasoituksesta vastasi RoPSin Janne Saksela 35 minuutin kohdalla.

HJK ja IFK Mariehamn pelaavat keskinäisen ottelun 14. lokakuuta.

Tampereen Ilves nousi kierroksella 50 pisteeseen eli pisteen päähän IFK Mariehamnista ja kolmen pisteen päähän HJK:sta. Ilves nujersi kotonaan PS Kemin maalein 2–0.

Ensimmäisellä puoliajalla Ilveksestä onnistui Mikael Soisalo rangaistuspotkusta. Toisella puoliajalla Soisalo alusti ja Jaakko Juuti viimeisteli loppulukemat.

Myös Ilveksellä on jäljellä ottelut sekä HJK:ta että IFK Mariehamnia vastaan.

RoPSille päivän tasapeli tiesi sitä, että ero Ilvekseen kasvoi jo viiteen pisteeseen. Rovaniemeläiset ovat sarjassa viidentenä. Neljäntenä oleva SJK (46 pistettä) ja kuudentena oleva KuPS (43 pistettä) kohtaavat keskiviikkona.

Korjaus kello 17.46: HJK:lla, IFK Mariehamnilla ja Ilveksellä on pelaamatta neljä ottelua.