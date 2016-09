Aino-Kaisa Saarinen vaati päävalmentajalle potkuja: ”Kaikki voimanrippeeni puristaen, kyyneleet silmissä ja ääni väristen”

Arvatenkin harvassa ovat suomalaisessa urheiluhistoriassa ne urheilijat, jotka ovat päin naamaa ja todistajien läsnä ollessa vaatineet lajinsa päävalmentajaa eroamaan.

Nyt tiedetään ainakin yksi. Hän on hiihdon maailmanmestari ja moninkertainen arvokisamitalisti Aino-Kaisa Saarinen.

”It’s your time to go. Sinun on aika lähteä.”

Tänään tiistaina julkaistussa elämäkerrassaan Tahto – Aino-Kaisa Saarisen kahdet kasvot Saarinen kertoo sanoneensa näin norjalaiselle päävalmentajalle Magnar Dalenille.

Kirjan on kirjoittanut palkittu urheilujournalisti Pekka Holopainen.

”Näin sanoin, kaikki voimanrippeeni puristaen, kyyneleet silmissä ja ääni väristen”, Saarinen muistelee kirjassa tapahtumia Kuopiossa maaliskuussa 2011 pidetyssä maajoukkuehiihtäjien ja Dalenin välisessä kehityskeskustelussa.

”Neuvottelutilaan levisi syvä hiljaisuus, kuolemanhiljaisuus. Vaadin lähtöpasseja päävalmentajalle, jonka aikana Suomi oli saavuttanut kaksi mitalia olympia- ja kuusitoista MM-kisoissa. Itse olin osallinen niistä kymmeneen.”

Kehityskeskustelu pidettiin noin kuukausi sen jälkeen, kun Sami Jauhojärvi ja Ville Nousiainen olivat kesken menestyksekkäitten Oslon MM-hiihtojen antaneet yllättäen ymmärtää, että Dalen ei nauti enää monien maajoukkuehiihtäjien luottamusta.

Sen sijaan Saarinen veti julkisuudessa matalaa profiilia tässä asiassa, mutta kulisseissa tilanne oli toinen.

Syynä luottamuspulaan oli hiihtäjien mukaan se, että maajoukkuetoiminnasta oli loppunut valmentaminen lähes kokonaan.

”Magnaria kiinnostivat meidän näkemyksemme mukaan enemmän omat hiihtokilometrit ja muiden joukkueiden tekemiset kuin Suomen maajoukkue. Myös omien bisnesten hoitaminen Suomen hiihtoliiton työajalla oli saavuttanut jo sellaiset mittasuhteet, ettemme uskoneet edes silloisen luottamusjohdon enää voivan katsoa asiaa sormien läpi”, Saarinen sanoo kirjassa.

Kuten tiedetään, Saarisen vaatimus ei johtanut Dalenin eroon, vaan hän jatkoi tehtävässä vielä kolme kautta.

Sen sijaan se johti Saarisen näkemyksen mukaan yhteen hänen uransa pahimmista alhoista ja lopulta ”Helvetistä taivaaseen”, kuten kirjan tuo luku on otsikoitu.

”Vaikka merkittävä osa urheilijoista ajatteli kuten minä, vain minä menin tuossa muodossa avaamaan suuni, vaatimaan päävalmentajan välitöntä vaihtamista.”

”Olisi pitänyt vain pysyä hiljaa. Sain maksaa julkeudestani korot ja korkojen korot. Asemani muuttui Magnarin silmissä sillä punaisella sekunnilla joukkueen passatusta tähtihiihtäjästä viholliseksi, ja tuntisin sen nahoissani ja korostuneesta oikeudentunnostani täyden hinnan.”

Tuo mainittu ”taivas” oli sitten kahden notkahduskauden jälkeen uran uusi huipentuma Sotšin olympialaisissa. Siellä Saarinen saavutti hopeaa viestissä ja sprinttiviestissä sekä oli hilkulla saada myös henkilökohtaisen mitalin.

Kirjassa Saarinen tilittää ja pui rohkeasti, kaunistelematta ja rehellisen tuntuisesti uraansa ja urheilun ulkopuolistakin elämäänsä kaikkine kipupisteineen ja kohokohtineen.

Kuten urheilijanakin, hän ei päästä itseään, lähipiiriään eikä kollegojaan helpolla. Kirja piirtää kuvan äärimmäisen voitontahtoisesta ja pedantista mutta toisaalta epävarmasta urheilijasta, joka viime vuosina on oppinut ottamaan vähän rennommin. Nyt Saarinen on myös pienen tytön äiti.

”Kyvyssä asettua toisen ihmisen asemaan ilmaistessani itseäni en ole aina saavuttanut mitalitasoa, en edes pistesijaa.”

Kirjasta löytyy maajoukkueen kulisseista paljastuksia, jotka todennäköisesti nostavat huippuhiihdon sisäpiirissä monen henkilön verenpainetta.

Aivan oman lukunsa otsikolla ”Kirjan toinen päähenkilö” saa eräänlainen viha-rakkaussuhde maajoukkueen viime vuosikymmenen tähtihiihtäjään Virpi Kuituseen (nykyinen Sarasvuo ).

Tästä HS kertoi sunnuntaina Saarisen haastattelun yhteydessä.

Pekka Holopainen: Tahto – Aino-Kaisa Saarisen kahdet kasvot. Teos. 310 s.

Jarmo Riski -riippuvuus

Poimintoja kirjasta

1 Aino-Kaisa Saarinen kertoo kirjassa seikkaperäisesti valmennussuhteestaan Jarmo Riskiin, joka lopetettuaan huippu-urheiluvalmennuksen vuonna 2010 on toiminut edelleen Saarisen sparraajana.

”Tiedän erittäin hyvin, että Jarmo Riski -riippuvuudelleni on naureskeltu selkäni takana. Minulle Jarmo

Riski on ylittämätön valmentaja- ja ihmisauktoriteetti. Jos joillekin ihmisille olen elämäni aikana ottanut vapauden tiuskia ja tuiskia, niin en tälle herralle.”

Saarinen kertoo jopa spekuloineensa, mitä esimerkiksi olisi tapahtunut, jos Kerttu Niskanen olisi saanut 2010-luvun taitteessa henkilökohtaiseksi valmentajakseen Riskin ja yhteistyö olisi jatkunut näihin päiviin.

”Väitän siekailematta, että Kerttu olisi jo saavuttanut henkilökohtaisia arvokisamitaleita.”

”Kun ei toimi, ei toimi”

2 Saarinen luonnehtii suoraan tyyliinsä kollegojaan naisten maajoukkueessa, jota hän kuvaa työyhteisönä ”pahimmillaan kammottavaksi”.

Saarinen myöntää suoraan, ettei ole oikeastaan koskaan tullut toimeen toisen maajoukkueen konkarin Riitta-Liisa Roposen kanssa.

Juopa kaksikon välillä kärjistyi Vancouverin olympialaisissa 2010, kun Saarinen ei halunnut lähteä Roposen pariksi sprinttiviestiin. Siihen hänellä oli ymmärrettävä syy, joka paljastuu kirjassa.

”Oman hyvinvointini rakoilu on maajoukkueessa usein liittynyt Riitta-Liisa Roposeen ja hänen käytökseensä. Lähes jokainen tuntee ihmisiä tai ainakin ihmisen, jonka kanssa ei yksinkertaisesti tule toimeen. Kumpikin on tilanteeseen sekä yhtä syyllinen että syytön. Kun ei toimi, ei toimi. Urheilijana arvostan häntä paljon.”

Välirikko kaksossiskon kanssa

3 Saarinen kertoo kirjassa paljon omasta lähipiiristään ja erityisesti kaksossisko Maija Saarisesta, jonka hän sanoo olleen erittäin merkittävä vaikuttaja nousussaan maailman huipulle.

Maija Saarinen oli sisarensa tukena monissa arvokisoissa ja joskus leireilläkin.

”Täytyy lähteä hakemaan Team Saarinen”, päävalmentaja Dalen tokaisi kerran HS:n toimittajan kuullen maajoukkueleirillä Italian Livignoossa.

Kirjassa paljastuu, että nyt Saarisen kaksosilla on vuonna 2015 alkanut välirikko.

Kirjan mukaan se sai alkunsa siitä, kun Aino-Kaisa Saarinen antoi sisarusten nykyisen seuran Lempäälän Kisan päättää, kuka hiihtää hänen parinaan SM-sprinttiviestissä.

Hänelle tarjottiin valintamahdollisuutta, mutta hän sitä käyttänyt. Valinta ei kohdistunut Maija Saariseen.

”Lopputulos on ennätyksellisen pitkä ja jäätävä välirikko. Välimme eivät sittemminkään ole palanneet ennalleen, korkeintaan jonkinlaiseen välirauhan tilaan. Kaksossisko osaa halutessaan olla kylmä ja torjuva kuin mannerjää”, Aino-Kaisa Saarinen sanoo kirjassa.

”Aikku voi puhua mulle ihan mitä sylki suuhun tuo, kuin olisin kiveä vailla mitään tunteita. Aikani hymyilin ja heilutin häntää, mutta keväällä 2015 meille tuli välirikko. En tiedä, palaavatko välit koskaan ennalleen. Aikku oli kivempi ihminen ennen ensimmäistä arvokisamitaliaan”, Maija Saarinen sanoo kirjassa.