Kimi Räikkönen jättää suunnitelmansa auki: ”Ehkä taistelemme ensi kaudella mestaruudesta”

Ferrarin F1-kuljettaja Kimi Räikkönen ei ole ripustamassa ajohanskoja naulaan vielä vähään aikaan.

Räikkönen jatkaa italialaistallissa vielä ainakin ensi kauden, eikä ura välttämättä pääty syksyyn 2017.

”Keskityn vain tähän hetkeen, päättämään tämän kauden hyvin ja aloittamaan ensi kauden parhaalla mahdollisella tavalla”, Räikkönen kommentoi italialaislehti La Stampalle.

”Ehkä taistelemme ensi kaudella maailmanmestaruudesta, ja kuka tietää, mitä sen jälkeen tapahtuu. Juttelemme varmasti tallin kanssa asiasta sitten.”

Lokakuussa 37 vuotta täyttävä Räikkönen on F1-sarjan vanhin kuljettaja, mutta tällä kaudella vauhti on ollut kohdallaan. Hän on MM-pisteissä viidentenä viisi pistettä tallikaverinsa Sebastian Vettelin perässä.

Hyvien otteiden lisäksi kauden aikana on puhuttanut yhteenotot Red Bullin Max Verstappenin kanssa. 30. syyskuuta 19 vuotta täyttävä hollantilainen on saanut Räikkösen kuohahtamaan vaarallisilla otteillaan, mutta suomalainen vakuuttaa, ettei hänellä ole mitään Verstappenia vastaan.

”En tosin tiedä, onko tunnen molemminpuolinen.”