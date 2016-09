”Katsothan, että hevonen näyttää kuvissa hyvältä. Netissä kirjoitetaan nykyään niin julmasti.” Olen kuullut lauseen yhä useammalta haastattelemaltani kansainvälisen tason kilparatsastajalta. Netin nimettömän huutojoukon valta on kasvanut isoksi lajin sisäiseksi ongelmaksi, kun jopa ammattilaiset miettivät reaktioita.

Nettiarvostelu on ennen kaikkea ratsastuksen sisäinen ongelma, sillä suurin osa huutelijoista on jonkin tason hevosharrastajia, pääosin naisia ja tyttöjä. Tilanne on nurinkurinen, koska useimmat harrastajat haluavat hevosilleen hyvää.

Tallien asiakasmäärät ovat laskeneet viime vuosina. Kun vanhemmat miettivät lapselleen harrastusta, tuskin kukaan haluaa heittää lastaan kiusaajien keskelle. Ongelma heijastuu lopulta myös ratsastuksen arvokilpailumenestykseen, jos lahjakkaimmat nuoret putoavat lajista pois jo alkumetreillä kiusaamisen takia.

Ratsastus on vaarassa pudota olympialaisista.

Lajille asetetaan ulkoapäin kovia vaatimuksia harrastajamäärän, näkyvyyden ja uudistusten lisäämiseksi.

On hevosihmisiltä näköalatonta aiheuttaa lajille lisäongelmia itse keskinäisellä kiusaamisella.