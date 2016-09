”Läski, joka rääkkää hevostaan” – some-raivo saa kilparatsastajat jopa lopettamaan lajin

Kaksi vuotta sitten kenttäratsastaja Roosa Lappalainen joutui SM-kilpailuissa ratsastusonnettomuuteen. Onnettomuus käynnisti netissä arvosteluryöpyn, kuinka Lappalainen olisi voinut välttää loukkaantumisen paremmalla ratsastuksella.

“Tuntui tosi pahalta maata sairaalassa ja lukea niitä kommentteja. Se oli isoin kohdalleni tapahtunut juttu,” 23-vuotias Lappalainen muistelee.

Artikkeliin liittyvät Kommentti: Kuvissa irvistävä hevonen 2:00

Hän on tottunut siihen, että mikä tahansa herättää nimettömien nettihuutelijoiden vihan: hänen hevosensa, ratsastustaitonsa, kisasuorituksensa tai ulkonäkönsä.

“Vaikka niistä yrittää päästä yli, kyllä kommentit loukkaavat. Että olen vaikka liian iso hevoselleni.”

”Anteeksi tuoda pahaa mieltä tähän keskusteluun, mutta ainakin yhden noista ratsastajista tiedän vaan olevan niin laiska ettei edes maailman paras valkku ja hevonen auttaisi asiaa.”

Lappalaisen kokemus tiivistää kilparatsastajia huolestuttavan ilmiön. Lähes jokainen kilpailija joutuu jossain vaiheessa nimettömien nettihaukkujien hampaisiin.

Ratsastajainliiton urheilupsykologi Mia Stellberg sanoo, että hän käsittelee usein nettikiusaamista eri ikäryhmien kilpailijoiden kanssa. Nettihaukkuminen on kilpailijoita eniten huolestuttavia asioita.

“Pahimmillaan kiusaajat ovat tehtailleet eläinsuojeluilmoituksia. Pahimmat tapaukset olemme ilmoittaneet poliisille. Nettiarvostelu on henkistä väkivaltaa. Jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus kilpailla ilman, että tulee julkisesti lynkatuksi”, Stellberg painottaa.

”Pissa on ilmeisesti aika korkealla pääkopassa kun kuvittelet olevasi parempi kuin se toinen. Et ole, jos et pysty hevostasi viemään eteenpäin.”

Nettiarvostelu luo paineita erityisesti nuorten ratsastajien kilpailusuorituksiin.

“Heillä on vanhempia ratsastajia vähemmän kykyjä käsitellä asiaa.“

Kouluratsastuksen maajoukkueessa ratsastavan 19-vuotiaan Janni Martikaisen kohdalla haukkumisen laukaisi hänen perheestään Hevosurheilu-lehdessä julkaistu juttu.

“Kestän itseäni haukkuvat kirjoitukset, sillä kirjoittajat eivät tiedä, mistä puhuvat, mutta perheen haukkuminen tuntui ikävältä”, Martikainen sanoo.

Hän kertoo, että nuorilla kilparatsastajilla on chatteja, joissa he tukevat toisiaan.

“Me vanhemmat ratsastajat kerromme poniratsastajille, että kaikki ratsastajat kohtaavat arvostelua. Se ei ole henkilökohtaista eikä sitä kannata ottaa itseensä.”

Ilkeä nettikirjoittelu vaikuttaa Mia Stellbergin mukaan myös aikuisiin ammattilaisratsastajiin. Jos ratsastaja haukutaan netissä huonoksi valmentajaksi, se voi vaikuttaa jopa hänen työmahdollisuuksiinsa.

“Heillä arvostelun pelko on nuoria kokonaisvaltaisempaa, koska he saavat lajista elantonsa.”

Tilastoja kilpailijoiden kokemasta nettihäirinnästä ei ole, mutta Ratsastajainliitto kysyi jäseniltään kiusaamisesta viime vuonna laajassa selvityksessä. 46 prosenttia vastaajista kertoi kohdanneensa ratsastuksessa kiusaamista jossain muodossa. Tyypillisintä oli tallilla tapahtuva syrjintä, juoruaminen ja ilkeät kommentit.

Yleisiä kiusaamistapoja olivat myös tavaroiden piilottaminen ja vahingoittaminen sekä nolojen kuvien jakaminen ja ilkeä kommentointi netissä. Vajaa kymmenen prosenttia kertoi kohdanneensa kiusaamista kilpailuissa, kuten kisasuorituksen häirintää.

”Ehkä kaltaisesi eläinrääkkääjän pitäisi vaihtaa lajia kokonaan. Tuollainen käytös on äärettömän väärin eläintä kohtaan! Lopeta ratsastus ja palaa hevosenselkään vasta kun olet oppinut itsehillintää!!!”

Nettikiusaamisella voi olla merkittäviä vaikutuksia kilpailijaan. Kaikki Helsingin Sanomien haastattelemat hevosihmiset tiesivät ratsastajia, jotka ovat lopettaneet kilpailu-uransa arvostelun takia.

“Nuoren kilpailijan motivaatio voi laskea tai hän haluaa pitää taukoa, jos arvostelu on oikein kovaa”, Stellberg sanoo.

Vaikka kaikissa lajeissa urheilijat kohtaavat kritiikkiä, kilpaileminen hevosen kanssa lisää netin kierroksia.

Eläin herättää tunteita, koska se ei ole valinnut kilpailu-uraansa itse.

“Hevosen hoidosta on yhtä monta mielipidettä kuin on ihmisiäkin. Osa on sitä mieltä, että kuolaimet ja kannuksetkin ovat syntiä”, sanoo suosittua blogia kirjoittava esteratsastaja Aada Lätti.

Häneen kohdistuvan pahimman arvosteluryöpyn aiheutti viime vuonna hevostapahtumassa esiintyminen. Jos joutuu yhden kirjoittajan silmätikuksi, negatiiviset kommentit lisääntyvät ja ruokkivat toisiaan.

“Kirjoitin silloin avoimesti blogiini, kuinka pahalta arvostelu tuntui. Palaute oli positiivista.”

”’Ratsastan todella hyvin’ – kertoo kaiken susta. In your dreams ratsastat hyvin tolla asenteella, luuloilla ja luonteella.”

Ratsastajainliitto kitkee kiusaamista yhteistyössä muun muassa jäsentallien, seurojen, valmentajien ja ratsastuksenopettajien kanssa. Liitto tekee yhteistyötä myös muiden nuorisoalan toimijoiden, kuten Tyttöjen talon, kanssa.

Mia Stellbergillä olisi lajin sisälle yksi toive.

“Kaipaisin kaikilta kunnioitusta toisten tekemää työtä kohtaan. Samaa mieltä ei tarvitse olla, mutta kritisointi ei ole rakentavaa eikä vie asioita eteenpäin.”

Ratsastajat välttelevät itseään koskevien keskustelujen lukemista, mutta aina niihin ei voi olla törmäämättä. He toivovat, että nimettömät huutelijat miettisivät seurauksia.

“Harva haluaisi, että heistä itsestään kirjoitettaisiin samalla tavalla”, Lätti huomauttaa.

Sitaatit ovat Hevostalli.netin keskustelufoorumista.