Messitön Barca ei herätä pelkoa Borussia Parkilla

Kun maailman parhaimpana jalkapalloilijana pidetty Lionel Messi on sivussa FC Barcelonan joukkueesta, ei Barca herätä pelkoa.

Borussia Mönchengladbachin päävalmentajan Andre Schubertin, 45, mukaan hänen joukkueellaan ei ole mitään pelättävää messitöntä Barcaa vastaan keskiviikkona Mestarien liigassa.

”Ei ole mitään syytä olla häikäistynyt vastustajasta. Lähdemme otteluun energialla, ilolla ja taistelutahdolla”, Schubert kertoi tiistain lehdistötilaisuudessa.

Mönchengladbach kertoi tiistaina, että Schubertin sopimusta Mönchengladbachin päävalmentajana on jatkettu vuoteen 2019 asti. Se on syyskuussa 2015 aloittaneen päävalmentajan palkinto ja tunnustus siitä, että hän on johdattanut Gladbachin pois Bundesliigan hänniltä.

”Olisimme halunneet nähdä Lionel Messin Borussia Parkilla”, Schubert sanoi.

”Haluamme aina pelata erittäin hyviä joukkueita vastaa, mutta nyt maailman paras pelaajaa puuttuu.”

Messi, 29, joutui jättämään lauantaina väliin 5–0-murskavoittoon päättyneen ottelun Sporting Gijonia vastaan. Häneltä jäänee väliin myös seuraava Espanjan liigan ottelu Celta Vigoa vastaan.

Mönchengladbachin kapteeni Lars Stindl sanoo joukkueen odottavan pääsevän mittaamaan tasoaan yhtä maailman parasta joukkuetta vastaan.

”Barcelonassa on jotain erityistä, yksi maailman suurimmista seurajoukkueista”, hyökkäävä keskikenttäpelaaja Stindl sanoi.

Barcelonan maalivahti Marc-Andre ter Stegen palaa seuraan, jossa hän aloitti uransa ennen kuin siirtyi Katalonian suurseuraan vuonna 2014.

”Borussia on ensirakkauteni ja pysyy sellaisena. Jäähyväiset olivat todella tunteelliset”, 24-vuotias maalivahti ter Stegen kertoi.

”Barcelona oli niitä seuroja, jonka tarjousta ei voinut hylätä. Olen varma, että Borussian kannattajat ymmärtävät päätökseni.”

Barcelona saa takaisin avauskokoonpanoonsa levänneitä pelaajia. Javier Mascherano, Jordi Alba, Ivan Rakitić ja Andrés Iniesta olivat kaikki sivussa Sporting-ottelusta ja palannevat kokoonpanoon.

Messin poissaollessa Arda Turan siirtynee joukkueen ylimpään hyökkäyskolmikkoon Luis Suárezin ja Neymarin rinnalle.

Viasat Urheilu HD -kanava näyttää ottelun keskiviikkona kello 21.45.