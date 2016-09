Uefa: ”Olemme huolissamme laittomasta vedonlyönnistä”

Euroopan jalkapalloliiton Uefan kurinpitoyksikön päällikkö Emilio Garcia muistuttaa, että jalkapalloväellä on yhä edessään paljon taistelua globaalin ongelman kitkemiseksi: ottelumanipuloinnin torjumiseksi, kertoo uutistoimisto AFP.

Jalkapalloyhteisöä ovat eri puolilla maailmaa puhuttaneet paljastukset ottelutuloksista, joita on järjestelty vedonlyöntirikollisten toivomalla tavalla. Pelaajia ja tuomareita on lahjottu suurilla summilla, jotta ottelu päättyisi tietyllä tavalla.

Suomessa ottelumanipuloinnista tunnetaan erityisesti singaporelainen Wilson Raj Perumal, joka sai tuomion suomalaisten jalkapallo-otteluiden tulosten järjestämisestä vuonna 2011.

Uefan Garcia korostaa, että ottelumanipuloinnin torjunta on ehdottoman tärkeää jalkapalloyhteisön eheyden vuoksi. Hankalaksi taistelun tekee se, että torjuttavana on paljon korruptiota, jonka takana on usein mafia.

”Ottelumanipuloinnin vastainen taistelu on tärkeää. Se ei ole kuitenkaan helppoa, koska sen takana on mafia, ja he eivät ole tavallisia tyyppejä”, Garcia sanoo.

Garcia tarjoaa ottelumanipuloinnin torjumiseksi yhden lääkkeen yli muiden.

”Tarvitsemme yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja poliisin kanssa, koska se on tärkein tapa ongelman ratkaisemiseksi”, Garcia korostaa.

Garcia myöntää, etteivät viranomaiset kuitenkaan näe joissakin valtioissa ottelumanipuloinnin vastaista taistelua kovin tärkeäksi. Hän lisää, että joissain valtioissa on paljon vakavampia sosiaalisia ongelmia.

”He [viranomaiset] voivat kuunnella sinua ymmärtäväisesti, mutta sanovat, että meillä on prostituutiota ja katurikollisuutta ja ottelumanipulointi ei ole rikos.”

”Ilman yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa on hyvin vaikea saada tietoa”, Garcia toteaa.

Urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen CAS:n välimies Ricardo de Buen korostaa rangaistusten tärkeyttä ottelumanipuloinnin vähentämiseksi.

”Olemme nähneet, että jotkin lajiliitot ovat antaneet tehottomia rangaistuksia ottelumanipulointitapauksissa”, de Buen sanoo ja muistuttaa, ettei esimerkiksi Meksikossa ottelumanipulointi ole rikos.

Emilo Garcian mukaan vedonlyönti ei ole itsessään ongelma jalkapallossa.

”Useilla joukkueilla on vedonlyöntisponsoreita paidoissaan. Olemme huolissamme laittomasta vedonlyönnistä”, Garcia erottelee.

”Teemme [Ueafassa] parhaamme, ja taistelu jatkuu.”