Kiina hamuaa jalkapallon MM-kisoja vuodelle 2030 – ”jokaisen kiinalaisen jalkapallofanin unelma”

Kiinan jalkapalloliiton varapuheenjohtaja Zhang Jian on kehottanut kansainvälistä jalkapalloliittoa Fifaa toteuttamaan Kiinan unelman: myöntämään jalkapallon MM-kisat Kiinaan viimeistään vuodeksi 2030.

”Jokaisella kiinalaisella jalkapallofanilla on unelma: järjestää MM-kisat Kiinassa”, Zhang sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Zhang miettii, että Fifan harrastama kisojen kierrätyspolitiikka tarkoittanee sitä, ettei Aasiassa järjestetä MM-kisoja vuonna 2026 – heti Qatarin vuoden 2022 MM-kisojen jälkeen.

”Toivon tietysti, että voisimme saada kisat jo tuolloin, mutta Fifalla on perussääntönsä ja noudatamme heidän päätöksiään.”

Kiinalla on maailman laajin väestöpohja ja maailman toiseksi suurin talous. Maan presidentin Xi Jinpingin tiedetään lisäksi olevan innostunut järjestämään MM-kisat maassaan.

Lieneekin kyse enemmän siitä, milloin kisat myönnetään Kiinaan, kuin myönnetäänkö ne ylipäätään sinne.

Kiinan huolena on lähinnä se, ettei maajoukkue ei ole vielä tasoltaan hääppöinen: Kiina on Fifa-rankingissa tällä hetkellä sijalla 78. Toistaiseksi Kiina on esiintynyt MM-kilpailuissa vain kerran, Etelä-Korean ja Japanin kisoissa vuonna 2002, jolloin joukkue ei tehnyt yhtään maalia eikä saanut pistettäkään.

”Kiinan maajoukkue on ongelma. Emme selvästikään ole olleet kovin hyviä viime vuosina. [Kiinan] Superliiga on kuitenkin erittäin tärkeä pohja maajoukkueelle, ja on mahdollista huomata, että yritämme rakentaa maajoukkueestamme parempaa”, Zhang sanaili.

Kiinan haaveet paikasta Venäjän MM-kisoihin vuodelle 2018 elävät kuitenkin yhä, ja maan jalkapallo on ottanut ylipäätään viime vuosina suuria harppauksia.

Kiinan Superliigan avokätisesti rahoitetut seurat houkuttelevat selvästi aiempaa enemmän sekä huippupelaajia että -valmentajia. Zhangin mukaan Kiinan Superliigan tavoitteena on saavuttaa eurooppalaisten huippusarjojen taso.

”Olemme houkutelleet paljon pelaajia Kiinan Superliigaan, ja yritykset ovat sijoittaneet myös paljon rahaa. Se on meille hyvä asia, mutta meidän pitäisi olla ammattimaisia ja nousta liigana Euroopan liigojen tasolle.”