Bayern München varpaisillaan illan huippuotteluun Atlético Madridia vastaan: ”Pistekin vieraista olisi hyvä tulos”

Keskiviikkoillan Mestarien liiga -herkkupalassa kohtaavat mahtiseurat Atlético Madrid ja vieraisille Espanjan pääkaupunkiin saapuva Bayern München. Viime kauden välieräpari ottaa nyt yhteen jo lohkovaiheessa.

Diego Simeonen käskyttämä Atlético on yltänyt kolmena viime kautena kaksi kertaa Mestarien liigan finaaliin, ja saksalainen takuumenestyjä Bayern on voittanut kilpailun viimeksi sesongilla 2012–13. Kolmena viime kautena Bayern on edennyt joka kerta Mestarien liigan välieriin.

Bayern München on ennakkolausuntojen perusteella hiukan varpaisillaan jo saapuessaan Atléticon Vicente Calderón -stadionille.

”On vaikea saada mitään tältä stadionilta. Pistekin vieraista olisi hyvä tulos, vaikka pelaammekin aina voitosta. Pelaamme sitä joukkuetta vastaan, joka päihitti meidät välierissä, ja vaikka olemme voittaneet joka pelimme siitä lähtien, tiedämme, että tästä pelistä tulee kova”, Bayernin keskikenttäpelaaja Javi Martinez sanaili uutistoimistojen mukaan.

”Emme ole suosikkeja. Kohtaamme yhden Euroopan parhaista joukkueista.”

Myös Bayernin päävalmentaja Carlo Ancelotti suhtautuu otteluun maltillisesti.

”On aina nautinto saapua Madridiin takaisin, mutta ei ole erityisen hienoa tulla takaisin Calderónille”, Ancelotti asetteli sanansa.

Ancelotti ja Atlético-päävalmentaja Diego Simeone ovat toisilleen varsin tuttuja, sillä Ancelotti luotsasi aiemmin Atléticon paikalliskilpailijaa Real Madridia. Tilastotkin ovat varsin tasaiset: Ancelottilla on Simeonea vastaan neljä voittoa, neljä tasapeliä ja viisi tappiota.

”Siitä ei ole hyötyä, että on pelannut heitä vastaan, sillä heitä vastaan on aina vaikea pelata. He ovat hyvin organisoitu joukkue, joka pelaa suurella intensiteetillä”, muistutti Ancelotti Atléticon vauhdikkaasta pelitavasta, jonka tukipilarina on myös tiivis, vastustajan parhailta maalintekoalueilta tehokkaasti sulkeva puolustus.

Atlético on tyypillisesti aavistuksen Bayernia suoraviivaisempi ja puolustavampi, kun taas saksalaisjoukkue tapaa pelata vankemmalla pallonhallinnalla. Bayern jauhaa paljon lyhyitä syöttökombinaatioita ja hakee rauhallisesti iskunpaikkoja vastustajan haavoittuviin kohtiin, vaikka nopeatkin hyökkäykset kuuluvat monipuolisen saksalaisjoukkueen keinovalikoimaan.

Ottelussa kohtaa siten kaksi äärimmäisen organisoitua mutta eri tavalla peliä lähestyvää joukkuetta. Ja eroja on kahden laadukkaan valmentajankin pelin aikaisessa toiminnassa: Simeone on kaksikosta suurieleisempi.

”Hän on hyvä ystäväni ja todella hyvä valmentaja, yksi parhaista. Pidän hänen tyylistään kentän laidalla. Hän kuluttaa enemmän energiaa nyt kuin silloin, kun hän oli pelaaja”, Ancelotti suitsutti Simeonea.

Kiehtova vastakkainasettelu kohdistuu myös joukkueiden maailmanluokan hyökkääjiin. Bayernin Robert Lewandowski ja Atléticon Antoine Griezmann ovat kumpikin iskeneet kauden aikana viisi maalia.

Javi Martinezin mukaan Griezmannia on erityisen vaikea merkata kentällä.

”Tiedämme Griezmannin laadun. Viime kaudella hän maalasi meitä vastaan Münchenissä ja oli viemässä heitä finaaliin. Heidän yhteneväisyytensä ja joukkueensa on silti heidän vaarallisin aseensa”, Martinez sanoi.

”Griezmann on todella nopea pelaaja. Minusta häntä ei voi verrata Robert Lewandowskiin; hän [Griezmann] pelaa syvemmällä ja on todella vaarallinen vastahyökkäyksissä”, Bayernin kapteeni, Philipp Lahm puolestaan sanoi.

Mestarien liigan lohkovaiheen avausottelussa Bayern murskasi kotonaan venäläisen FC Rostovin 5–0, kun taas Atlético haki pisteet Hollannista PSV Eindhovenilta 1–0-vierasvoitolla. FC Rostov isännöi tänään PSV:tä D-lohkon toisessa ottelussa.

C-lohkossa suurseurat Barcelona ja Manchester City pelaavat keskiviikkona vieraissa: Barcelona saksalaista Borussia Mönchengladbachia vastaan ja City skotlantilaista Chelseaa vastaan.

B-lohkossa kohtaavat illalla Besiktas ja Kiovan Dynamo sekä SSC Napoli ja Benfica. A-lohkon ottelut ovat puolestaan Arsenal–Basel ja Ludogorets Razgrad–PSG.