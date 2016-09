Huumeveloissa ollut entinen jääkiekkotähti Marko Jantunen yritettiin tappaa useita kertoja – ”Olin menossa hautaan”

Kuka? Marko Jantunen Syntynyt 14. helmikuuta 1971 Lahdessa. Pääsarjaura kesti vuodet 1990–2010. Jantunen pelasi SM-liigassa 520 ottelua tehoin 170+244=414. Saavutuksia: Färjestads BK:ssa Ruotsin mestaruus 2002 SM-hopeaa 1994 TPS:ssä, SM-hopeaa Jokereissa 2005. Voitti maalikuninkuuden SM-liigassa kaudella 1993–1994 ja Elietserissä pistekuninkuuden yhdessä Peter Forsbergin kanssa kaudella 1995–1996. Pelasi kaudella 1996–1997 kolme ottelua NHL:ssä Calgary Flamesin paidassa. Suurin osa kaudesta vierähti farmijoukkue Saint John Flamesissa AHL:ssä. Edusti maajoukkuetta Suomen MM-kotikisoissa 1997.

Yksi ja sama rutiini, joka ikinen aamu. Kun entinen jääkiekkoilija Marko Jantunen aloittaa päivän, hän käy mielessään läpi listan asioita.

Ensimmäiseksi hän miettii, minkälaista hänen elämänsä oli ennen. Toiseksi hän kertaa, miksi elämä karahti kiville. Kolmas vaihe on tärkein: Jantunen antaa itselleen anteeksi ja kiittää uudesta mahdollisuudesta.

Mahdollisuudesta, joka tuli viimeisellä mahdollisella hetkellä.

”Olin menossa hautaan”, Jantunen myöntää.

Joka-aamuinen rutiini on työkalu, jonka hän sai Avominne-päihdeklinikalta.

Loistavana luistelijana tunnettu Jantunen pelasi toistakymmentä vuotta kestäneen uransa aikana SM-liigassa ja Elitserienissä, ja teki lyhyen piipahduksen NHL:ssäkin.

Jantunen takoi pisteitä ja villitsi yleisöä vuosi toisensa jälkeen. Samaan aikaan Jantusta itseään villitsi ensin alkoholi, sitten viinan ja lääkkeiden sekakäyttö ja uran loppuvuosina kokaiini ja amfetamiini.

Jantunen pelasi vuosia jääkiekon huipulla päihderiippuvaisena. Tänään torstaina julkaistava Läpi helvetin – Marko Jantusen tarina -kirja kertoo Jantusen matkan taitokiekkoilijasta riutuneeksi ja rahattomaksi narkkariksi, joka menetti perheensä, kotinsa ja työnsä.

Narkkariksi, joka ei nähnyt lapsiaan, varasti saadakseen huumeita ja nukkui kodittomana porraskäytävissä. Lopulta jäljellä oli kuolema tai vieroittuminen aineista.

”Teki kipeää lukea totuus itsestään”, vuoden kuivilla ollut Jantunen myöntää. Hänellä on syynsä, miksi hän haluaa totuuden kertoa.

”King of the night, king of the morning”, Jantusen motto kuului nuorena. Hän oli kuningas yöllä ja kuningas aamulla. Kiekkolupaus viihtyi kotikaupunkinsa Lahden yöelämässä: viina virtasi ja yöt pelehdittiin hotelleissa naisten kanssa.

Vaikka pää oli aamulla kipeä, Jantunen veti aina harjoitukset ja pelit täysillä. Tuhannet toistot tekivät hänestä kiekkokoneen, jonka kroppa kesti vuosia järjetöntä kuormitusta.

Päihdeongelma paheni asteittain. Kerrankin vuonna 2003 Jokereissa pelatessaan Jantunen sammui 2,7 promillen humalassa, heräsi aamulla Kisahallin putkasta ja teki illan pelissä kaksi maalia.

Päihteiden käyttö johti potkuihin Jokereista, jonka jälkeen Jantunen palasi Pelicansin paitaan. Lahdessa juominen ja tehopisteiden karttuminen jatkui.

”Olet sä kyllä ihmekaveri! Vituttaa sanoa tämä, mutta taisit tehdä puolet pisteistäsi kännissä. Turpaan pitäisi vetää, mutta tuskinpa se mitään auttaisi”, Pasi Nurminen totesi kirjan mukaan vain puoliksi leikillään kauden 2008 päätteeksi.

Seurat tiesivät Jantusen ongelmista. Esimerkiksi Pelicansissa muut pelaajat hankkivat Jantuselle laatikon Mynthonpastilleja, joita hän napsi pukukoppiin astuessaan.

Kesät Jantunen juoksi lenkkipolun sijasta baareissa, mutta pärjäsi silti kaukalossa. Hämmentyneet seurat tarjosivat apua tärkeälle pelaajalleen, mutta Jantunen pudisti päätään.

”Päihderiippuvainen on viimeinen ihminen, joka haluaa apua. Sairauteen kuuluu se, että mieli kieltää ongelman”, Jantunen sanoo.

Rajut elämäntavat alkoivat näkyä selvästi hänen pelissään 37-vuotiaana. Jantunen pelasi Pelicansissa, ja joukkue yritti vielä saada amfetamiinikoukussa olleen pelaajansa katkaisuhoitoon.

Jantunen kieltäytyi, ja samalla hänen uransa päättyi vuonna 2010. Edessä oli luisu kodittomaksi narkkariksi, joka tuhlasi koko omaisuutensa huumeisiin.

Vuosi sitten eteen tuli ratkaiseva hetki. Jantunen oli ottanut velkaa 50 000 euroa, ja hänet yritettiin yritettiin tappaa useasti, koska hän ei pystynyt maksamaan takaisin. Viimeiseksi yrityksesi jäi, kun velanperijä takoi Jantusta käsisirkkelillä kalloon.

”14. syyskuuta on elämäni tärkein päivä”, Jantunen sanoo.

Silloin Jantusen lapsuudenystävä sai vietyä hänet Avominne-päihdeklinikalle. Jantunen myönsi vihdoin, että päihderiippuvuus on pakki, josta ei pääse ohi. Pelaajayhdistys maksoi hoidon, ja Jantunen sai elämänsä vihdoin takaisin.

”Kerron kirjassa tarinani varoittaakseni päihteiden vaaroista ja antaakseni uskoa ja toivoa. Toivon, että menneisyyteni olisi nyt käsitelty eikä siihen tarvitse enää palata.”

Jantunen ei syytä kohtalostaan ketään. Lapsuus oli turvallinen, vanhemmat hyviä kasvattajia, geenitkin kunnossa. Rajoja rikkova persoona rakasti hakea jännitystä, ja jetset-elämä vei mukanaan niin, että Jantunen sairastui päihderiippuvuuteen.

”Päihteet tekevät sen, että et tunne, koe tai näe mitään. Ihminen erkaantuu itsestään, ja kemiallinen persoona ottaa vallan.”

Kun Jantunen päätti raitistua, hän ryhtyi ensimmäistä kertaa elämässään ”hikariksi ja mallioppilaaksi”. Kaikki on tehtävä viimeisen päälle, sillä sairaus kulkee mukana loppuelämän.

”Olen raitis sekakäyttäjä.”

Nyt Jantunen elää tavallista arkea, jota hän kuvailee lottovoitoksi. Jantunen opiskelee liikuntaneuvojaksi ja tekee Pelicansille töitä tarkkailutiimiissä ja PR-henkilönä. Luistimillekin hän on palannut 2-divisioonaa pelaavan HC Giantsin paidassa.

Pelipaidassa lukee ”raitis ja savuton”.

”Menetin päihteiden takia kiinnostuksen jääkiekkoon, mutta nyt olen taas rakastunut lajiin kuin pikkupoikana. Jätkät menevät kovaa ja olen ylpeä siitä, että pärjään vielä mukana.”

Jantunen tietää hyvin, että hänellä olisi ollut jääkiekkoilijana mahdollisuus vaikka mihin.

”Selvisin krapulassa hyvällä tasolla, mutta pelasin skarppina paremmin. Olen silti tyytyväinen itseeni jääkiekkoilijana. Ihmisenä olisin voinut selvitä paljon paremmin.”

Mennyt on kuitenkin mennyttä. Lähes kaikki huumevelat on kuitattu, ja Jantunen tekee päihdeklinikan kanssa valistustyötä työyhteisöille. Hän haluaa auttaa myös seuroja ja pelaajayhdistyksiä. Jantunen on saanut jo useita avunpyyntöjä huippu-urheilijoilta ja heidän läheisiltään.

”Kun voin auttaa muita, saan menetetyille vuosille merkityksen.”

Marko Lempinen: Läpi helvetin – Marko Jantusen tarina. Otava. 328 s.