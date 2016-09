Riski piti SJK:n mestaruusjunan kintereillä – ”Tämä oli elämän ja kuoleman matsi meille”

SJK pelaa yhä Veikkausliigan mestaruudesta. Hallitseva Suomen mestari kohtasi keskiviikkona KuPS:n kotonaan ja oli jäädä maalittomaan tasapeliin, mikä olisi tiennyt pahasti hallaa joukkueen haaveille tuplasta.

Pelin 75. minuutilla seinäjokisten maalitykki Roope Riski pääsi kuitenkin peippailemaan rangaistusalueella ja laukomaan vasurillaan komean ratkaisun takayläkulmaan.

”Onneksi kävi näin. Tällainen elämän ja kuoleman matsi tänään, meillä oli yksi vähemmän pelattuna kuin muilla ja piti hoitaa tämä”, Riski sanoi ISTV:n haastattelussa.

Hän nousi Veikkausliigan maalipörssin kärkeen yhdessä Interissä pelaavan Njazi Kuqin kanssa. Kumpikin on onnistunut 15 kertaa. Riskillä oli ennättänyt vierähtää melkoinen tovi edellisestä onnistumisesta kotoisessa liigassa.

”Totta kai helpotti, mutta ei ole ollut hätää, kun muut jätkät ovat tehneet ja on saatu pisteitä. Sitten olisi vakavampi juttu, jos olisimme hävinneet matseja, ja olisin mokannut paikkoja”, Riski sanoi.

Suomen cupin finaalin lauantaina voittanut SJK oli Riskin mukaan sopivasti toipunut viikonlopun juhlista. Tuplaan on kuitenkin pitkä matka. Se vaatisi muiden kärkijoukkueiden epäonnistumisiakin.

SJK on sarjataulukossa nimittäin vasta neljäntenä. Kärkijoukkue HJK on neljän pisteen päässä, ja välissä ovat vielä Ilves sekä IFK Mariehamn. Veikkausliigaa on pelaamatta neljä ottelua.