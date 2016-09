Korruptioskandaali paisuu: Apuvalmentaja erotettiin lahjussyytteiden jälkeen, QPR-manageria syytetään hämärästä palkkiosta

Englannin mestaruussarjajoukkue Barnsley on erottanut apuvalmentajansa Tommy Wrightin brittilehti The Telegraphin korruptiopaljastusten jälkeen. Asiasta uutisoivat muun muassa brittilehti The Guardian ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Wrightin kerrotaan ottaneen vastaan 5 000 punnan (reilut 5 700 euroa) lahjuksen aasialaisiksi liikemiehiksi tekeytyneiltä lehden toimittajilta. ”Liikemiehet” halusivat sijoittaa englantilaiseen jalkapalloon, ja Wright lupasi puolestaan hankkia joukkueeseensa rahaa vastaan heidän osittain omistamia pelaajia.

Wright on kiistänyt syyllistyneensä ”rikoslain, Englannin jalkapalloliiton tai kansainvälisen jalkapalloliiton sääntöjen rikkomiseen”.

The Telegraphin artikkelin mukaan on selvää, ettei Wrightin erottanut Barnsley ollut aiemmin tietoinen tämän toimista.

Mestaruussarjajoukkue QPR:n päävalmentajan Jimmy Floyd Hasselbainkin väitetään puolestaan pyytäneen 55 000 punnan eli reilun 63 000 euron palkkiota työskentelystä toimittajien tekaiseman yhtiön hyväksi. Hasselbainkin väitetään samalla käyneen keskusteluja yhtiön pelaajien hankkimisesta.

Hasselbaink on kiistänyt ”tehneensä mitään väärää”.

”Herra McGarvey ja rouva Newell lähestyivät minua The Telegraphista väittäen olevansa pelaajien agentteja. He tarjosivat minulle maksua puheen pitämisestä Singaporessa. En näe mitään epätavallista siinä, että tarjotaan palkkiota puheen pitämisestä”, Hasselbaink vastasi.

Hasselbaink ei sanojensa mukaan luvannut yhtiölle mitään vastineeksi.

”En pyytänyt QPR:ää ostamaan ketään pelaajista, joiden sanottiin olevan herra McGarveyn ja rouva Newellin hallinnassa. En suositellut enkä suosittelisi yhdenkään pelaajan hankkimista henkilökohtaisen etuni takia”, Hasselbaink sanoi.

QPR ei ole erottanut Hasselbainkia, mutta ilmoitti toteuttavansa tämän toimista ”perinpohjaisen tutkimuksen”. Samalla QPR kertoi, että Hasselbainkilla on seuran täysi luottamus.

The Telegraph väittää myös Mestaruussarjajoukkue Leedsin omistajan Massimo Cellinon yrittäneen kiertää Englannin jalkapalloliiton FA:n ja kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan siirtosääntöjä.

Cellino tapaa videolla toimittajien kuvitteellisen sijoituspalveluyhtiön. Cellino ehdottaa, että yhtiö voisi liittyä seuran osakkaaksi saadakseen osan pelaajien myyntituloista.

FA ja Fifa eivät salli kolmannen osapuolen omistavan pelaajia. Kolmannet osapuolet eivät myöskään saa saada minkäänlaista osuutta pelaajien siirroista.

Leeds on kiistänyt The Telegraphin väitteet sanoen niitä kuvitteellisiksi.

Aiemmin Englannin jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Sam Allardyce sai potkut The Telegraphin paljastuksien takia.

Allardyce oli neuvotellut 400 000 punnan arvoisen sopimuksen liikemiehinä esiintyneiden toimittajien kanssa ja neuvonut, miten voi kiertää Englannin jalkapalloliiton sääntöjä pelaajakauppoja koskien.