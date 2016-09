Pelataanko nyt Stadin viimeinen derby? ”Helsinki tarvitsee tällaista tapahtumaa, josta voi olla ylpeä”

Entä jos tänään pelattava Veikkausliigakauden viimeinen Stadin derby HJK:n ja HIFK:n välillä jääkin toistaiseksi viimeiseksi derbyksi? Se olisi painajaismainen vaihtoehto kaikille osapuolille.

Stadin derbyn poistuminen liigakartalta olisi HJK:n, HIFK:n, Veikkausliigan, kannattajaryhmien, median ja suomalaisen jalkapallokulttuurin tappio.

”Elämä olisi paljon harmaampaa”, Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa sanoo.

Ei tarvitse mennä ajassa kuin kaksi kautta taaksepäin muistaakseen, miten harmaata liigassa olikaan. Siniset ja punaiset värit vaihtuvat tasaisen harmaaseen.

Kaksi kautta sitten nimeä Stadin derby ei vielä oltu keksitty. HJK ei myynyt loppuun yhtään liigaottelua Sonera-stadionilla kaudella 2014. Silloin Mestarien liigan karsintaottelut nousivat muiden otteluiden ylitse. Veikkausliigan suurin yksittäinen yleisömäärä nähtiin huhtikuussa, kun HJK:n ja Hongan paikallisottelun katsojamäärä oli 7 363.

Ei ollut kannattajaryhmien samanaikaisia marsseja stadionille, puhumattakaan täynnä olevista kannattajapäädyistä tifoineen. Yksikään ottelu kauden aikana ei noussut median huomiossa selvästi muita otteluita korkeammalle.

Stadin derbyt ovat tätä nykyä liigakauden kohokohtia.

”Tämä ottelu on noussut sille tasolle, että se on jalkapallo-otteluna ja urheilutapahtumana poikkeuksellinen. Peli itsessään on vain pieni osa kokonaisuutta. Poikkeuksellisuus näkyy mediassa”, Marjamaa sanoo.

Veikkausliigan tavallinen ottelu saattoi tällä kaudella saada osakseen parikymmentä juttua mediassa, toukokuun derbystä tehtiin toistasataa juttua.

ISTV:ssä Stadin derby on kahdella kaudella ollut noin neljä kertaa katsotumpi kuin keskimääräinen Veikkausliigan ottelulähetys.

Kaikki viisi aiempaa Stadin derbyä tällä ja viime kaudella ovat olleet loppuunmyytyjä, ja niin käy lopulta varmaan tälle kuudennellekin. Sonera-stadion vetää jälleen reilut kymmenen tuhatta katsojaa.

Kuudennessa Stadin derbyssä on urheilullisesti suurimmat panokset, kun HJK:n mestaruustaistelu käy kuumana, ja samaan aikaan HIFK yrittää välttää putoamiskarsintoihin joutumisen.

Sekin on vielä täysin mahdollista, että HIFK joutuisi karsimaan ja jopa putoaisi. Siksi tätä kauden viimeistä Stadin derbyä kannattaa arvostaa erityisesti.

Seurojen resurssit ovat täysin erilaiset. Siitä huolimatta HIFK on pannut hyvin kampoihin monta luokkaa suuremmalle HJK:lle.

HIFK on ollut vaikein vastustaja Klubille tällä ja viime kaudella. Kaikki muut joukkueet HJK on voittanut vähintään kahdesti, HIFK:n vain kerran.

”Kaikissa kohtaamisissamme on ollut paljon kaksinkamppailuja ja periksi antamattomuutta. Varmasti sillä linjalla jatketaan”, HJK:n päävalmentaja Mika Lehkosuo sanoo.

Lehkosuo kertoo yrittävänsä myös hieman nauttia erityisestä urheilutapahtumasta.

”Olen siellä kuitenkin valmentamassa, antamassa täsmällisiä ohjeita pelaajille pelin aikana ja tekemässä tarvittaessa taktisia muutoksia. Se mieletön tunnelma ei saa viedä mukanaan. Sitä on hyvä muistuttaa itseään siitä ottelun alkaessa, kun katsoo, miten magea fiilis stadikalla on. Olen tekemässä työtä, enkä nauttimassa ilmapiiristä”, Lehkosuo kertoo.

HJK:n kapteenin Sebastian Sorsan mukaan derbyjen tasaisuus kertoo HIFK:n pelaajien hienosta latauksesta otteluihin.

”Me emme ole pelanneet kuitenkaan huonoa futista”, Sorsa huomauttaa.

Hän kuuluu siihen porukkaan, joka toivoo HIFK:n säilymistä.

”Helsinki tarvitsee tällaista tapahtumaa, josta voi olla ylpeä. Tämä ottelu on suomalaisen jalkapallokulttuurin huipentuma”, Sorsa sanoo.

HJK:n toimitusjohtajan Aki Riihilahden mukaan Stadin derbyjen arvoa ei mitata pelkästään lipunmyynnillä.

”Derbyt ovat liigalle veturi, joka luo yleistä kiinnostusta. Otteluissa on sitä tunnetta, josta ihmiset ovat valmiita maksamaan”, Riihilahti sanoo.

Naapuriseurassa paikallisotteluilla on valtava taloudellinen merkitys. HIFK:n toimitusjohtaja René Österman kertoo, että seuran ottelutapahtumien tuotoista kaksi kolmasosaa tulee HIFK:n isännöimistä kahdesta derbystä.

”Tänä vuonna meillä on kaksi, ensi vuonna yksi. Olisimme aika paljon köyhempiä, jos niitä ei olisi lainkaan. Derbyt ovat 25–30 prosenttia liikevaihdostamme”, Österman sanoo.

Torstai-iltana HIFK:n pukukoppi höyryää ja kuulostaa kakofoniselta. Sonera-stadionia piiskaa tuuli ja sade, HIFK:n pelaajia piiskaavat paineet.

”Henkisesti tämä on raskasta, ja paineet ovat suuret. Vaikka meillä on tarve klaarata sarjapaikka, koetamme repiä nautintoa, koska tämä on ainutlaatuista. Kun tilanteen kääntää energiaksi, näkyy se tuloksessa”, hyökkääjä Pekka Sihvola kertoo.

HIFK–HJK Sonera-stadionilla tänään perjantaina kello 18.30. ISTV Extra näyttää ottelun.

Emilia Kangasluoma / HS