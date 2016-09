”Harrington on lyönyt elämässään enemmän golfpalloja kuin Irlannissa on perunoita”

Fakta Ryder Cupin pelaajat 2016 Yhdysvallat: Kapteeni: Davis Love III. Varakapteenit: Jim Furyk, Tom Lehman, Steve Stricker ja Tiger Woods. Pelaajat: Rickie Fowler, J.B. Holmes, Dustin Johnson, Zach Johnson, Brooks Koepka, Matt Kuchar, Phil Mickelson, Ryan Moore, Patrick Reed, Brandt Snedeker, Jordan Spieth, Jimmy Walker. Eurooppa Kapteeni: Darren Clarke. Varakapteenit: Thomas Björn, Pádraig Harrington, Paul Lawrie, Ian Poulter, Sam Torrance. Pelaajat: Rafa Cabrera Bello (Espanja), Matthew Fitzpatrick (Englanti), Sergio Garcia (Espanja), Martin Kaymer (Saksa), Rory McIlroy (Pohjois-Irlanti), Thomas Pieters (Belgia), Justin Rose (Englanti), Henrik Stenson (Ruotsi), Andy Sullivan (Englanti), Lee Westwood (Englanti), Danny Willett (Englanti), Chris Wood (Englanti).

Darren Clarke ei voinut pidätellä kyyneleitään, kun vuoden 2006 golfin Ryder Cup oli ohi Irlannissa.

Kotiyleisönsä edessä pelannut Clarke oli menettänyt vaimonsa vain kolme viikkoa aikaisemmin ennen kuin Euroopan kapteeni Ian Woosnam oli valinnut hänet villillä kortilla joukkueeseen.

Clarke voitti The K Clubilla käydyssä cupissa kaikki kolme pelaamaansa ottelua ja oli yksi Euroopan joukkueen avainpelaajista. Ottelu päättyi Euroopan voittoon Yhdysvalloista numeroin 18,5–9,5.

Vain muutama päivä ennen kuolemaansa Clarken vaimo Heather oli sanonut miehelleen, että ”jos Woose soittaa ja kutsuu mukaan, sinun pitää lähteä”.

”Kun Heather sitten pian menehtyi rintasyöpään ja Wooseman soitti puhelunsa, olin aivan sekaisin. Halusin lähteä pelaamaan ja olla osa joukkuetta, mutta henkisesti olin lyöty. Muistin Heatherin toiveen ja päätin lähteä”, Clarke kertoo tuoreessa kirjassa Behind the Ryder cup – The players stories.

Clarke muistelee, kuinka hänen jalkansa tärisivät ennen viimeistä puolitoista metriä puttia kaksinpelissä Yhdysvaltojen Zach Johnsonia vastaan.

”Olin varma, etten pysty puttaamaan. Minulla oli mahdollisuus voittaa ensimmäinen kaksinpelini Ryderissa, pelasin Irlannissa ja Heather oli mielessäni. Olin sekaisin. En pysty puttamaan!” Clarke ajatteli.

Irlantilainen seisoi pitkään pallon edessä, kunnes hänen vastustajansa Johnson nosti Clarken pallon ylös ja antoi hänelle reiän.

”Zach halasi minua ja onnitteli. Sen jälkeen en voinut enää pidätellä itkuani. Annoin kaiken tulla. Olin voittanut ja koko viikko oli ollut menestys.”

Johnsonin hieno ele kertoo paljon Ryder cupin luonteesta – suurin osa pelaajista on herrasmiehiä toisilleen.

Kymmenen vuotta tuon tapauksen jälkeen Clarke on itse Euroopan joukkueen kapteenina, kun Ryder cup pelataan 41. kerran.

Eurooppa hakee Clarken johdolla neljättä perättäistä voittoaan. Kapteenin merkitys on oleellinen. Hän valitsee peliparit ja luo joukkuehengen.

Euroopan viimeisin tappio on vuodelta 2008, jolloin kapteenina ollut Sir Nick Faldo epäonnistui lähes kaikessa.

Faldon johtaminen oli huonoa. Hän ei edes tuntenut kaikkien valitsemiensa pelaajien nimiä, vaan kulki kentällä nimilappujen kanssa.

Euroopan joukkueessa pelanneen Pádraig Harringtonin hän sanoi lyöneen elämänsä aikana enemmän palloja kuin Irlannissa on perunoita.

Tämä loukkasi irlantilaista Harringtonia. Irlannissa oli suuri nälänhätä vuosina 1842–1852 maassa riehuneen perunaruton takia. Yli miljoona ihmistä kuoli, joten vitsi oli huono.

Avajaisjuhlassa Faldo esitteli pohjoisirlantilaisen Graeme McDowell’n irlantilaisena. Tanskalaisen ensikertalaisen Søren Hansenin hän esitteli Søren Stensonina. Joukkueessa pelasi ruotsalainen Henrik Stenson.

Yhdysvallat voitti ottelun pistein 16,5–11,5. Euroopan pelaajat sälyttivät syyn tappiosta huonoon joukkuehenkeen, josta Faldo kantoi vastuun.

Faldo itse on eniten Ryder cupin pisteitä voittanut pelaaja, mutta kapteeniksi hänestä ei ollut.

Ryder cup pelataan joka toinen vuosi vuorotellen Euroopassa tai Yhdysvalloissa. Tänä vuonna ottelu pelataan Hazeltinessa Minnesotassa.

Molempiin joukkueisiin kuuluu kaksitoista pelaajaa, jotka pelaavat perjantaina ja lauantaina yhteensä kahdeksan nelinpeliä ja nelipallo-ottelua ja ensi sunnuntaina kaksitoista kaksinpeliä.

Viasat Golf näyttää Ryder Cupia suorana perjantaista lauantaihin. Aikaeron takia ottelut näkyvät Suomessa iltapäivällä ja illalla.

Ryder Cupin pelimuodot

Nelinpeli (foursome)

Pelataan kaksihenkisin joukkuein. Joukkueiden pelaajat lyövät palloa vuorotellen. Toinen pelaajista aloittaa parittomat, toinen parilliset reiät.

Nelipallo (fourball)

Pelataan kaksihenkisin joukkuein. Kumpikin joukkueen pelaaja pelaa omalla pallollaan. Parempi tulos ratkaisee reiän voiton.

Kaksinpeli

Kaksi pelaajaa pelaa vastakkain.

Mikä on

reikäpeli?

Ottelut pelataan reikäpelinä, eli ottelun voittaa se, joka on voittanut kierroksen aikana enemmän reikiä.

Ottelu lopetetaan, kun toinen pelaaja/joukkue on tavoittamattomassa johdossa.

Esimerkiksi tulosmerkintä 2/1 tarkoittaa, että pelaaja/kaksikko on kaksi voitettua reikää edellä vastustajaa, kun yksi reikä on jäljellä. Mitä isommat numerot, sitä ylivoimaisempi voitto.

Miten pisteet

lasketaan?

Jokaisen otteluvoitosta saa yhden pisteen. Jos ottelu päättyy tasan 18 reiän jälkeen, piste puolitetaan.

Kaikkiaan jaossa on 28 pistettä (8 nelinpeleistä, 8 nelipalloista ja 12 kaksinpeleistä).

Jos Eurooppa ja USA päätyvät tasapisteisiin 14–14, edellisen Ryder Cupin voittaja Eurooppa säilyttää pokaalin. Kaksi vuotta sitten Eurooppa voitti selvin numeroin 16,5–11,5.