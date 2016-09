Poliisi huolissaan Stadin derbyn alla: ”Kuinka paljon pohjia otetaan ja missä kunnossa tullaan pelipaikalle”

Helsingin poliisi on huolissaan kauden kolmannen HIFK:n ja HJK:n välisen Stadin derbyn alla. Huolta aiheuttaa erityisesti otteluajankohta: kiihkoa ja osan kohdalla promilletasoakin nostattava viikonlopun alku.

”Poliisin silmin perjantai-ilta tuo tiettyä huolta: Kuinka paljon pohjia otetaan ja alkoholia käytetään ennen peliä, ja missä kunnossa tullaan pelipaikalle. Miten pitkälle ilta venyy, ja mitä pelin jälkeen tapahtuu ravintoloissa”, yleisjohtaja, ylikomisario Jere Roimu Helsingin poliisista pohtii.

Roimu ennakoi, ettei yhteenotoiltakaan vältytä. Viimeksi elokuun derbyssä HJK-fanien kulkueesta heitettiin pulloja ja savuja HIFK-fanien joukkoon. Fanien välillä syntyi ennen ottelua myös pieni tappelu.

Toukokuun derbyssä poliisi joutui taas ottamaan kiinni toistakymmentä ihmistä ja käyttämään muun muassa pippurisumutetta riehujien taltuttamiseksi.

”Pelkään, että jonkinlaisia nujakoita ja yhteenottoja kaupungilla tulee tänään fanien kesken. Poliisi koittaa olla mahdollisimman hyvin hereillä ja paikalla sammuttelemassa vahinkoja”, Roimu sanoo.

”Meillä on valmiudet puuttua myös kovemmin, jos jostain syystä tulisi jotain isompaa tappelua”, ylikomisario muistuttaa.

Roimua harmittaa, ettei poliisi ole päässyt derbyn alla toivottuun keskusteluyhteyteen faniryhmien kanssa.

”Mainittakoon, että tänäänkin oli järjestäjän kutsuma turvakokous, jossa kävimme ottelutapahtumat läpi, eikä sinne tullut kovinkaan rapiasti faniryhmäpuolta. Olisi ollut mukavaa, että siellä olisi ollut paikalla molempien faniryhmien edustajia, kun he kovasti toivoivat keskusteluyhteyttä. Toki yritämme ottaa heihin kontaktia päivän aikana sekä päästä sopimaan pelisääntöjä ja kuvioita.”

Stadin edellisessä derbyssä elokuisena keskiviikkona tapahtumaa oli valvomassa noin sata poliisia. Poliisi on lisännyt tuosta kerrasta vahvuuttaan.

”Olemme varautuneet perinteisin menoin ja jopa pikkuisen lisänneet resursseja, kun peli on perjantai-iltana. Poliisi tulee olemaan varsin vahvasti näkyvillä ottelupaikalla”, Roimu korostaa.

Roimu ei paljasta Stadin derbyä valvovien poliisien tarkkaa määrää, mutta kertoo, että kokonaisvahvuutta on lisätty edelliskerrasta ”muutamilla kymmenillä”.

”Juuri sen takia, että on oletettavaa, että joudumme ottelutapahtuman jälkeen valvomaan enemmän kuin arki-illan pelissä. Jälkipelejä voi olla perjantai-iltana pikkuisen keskiviikkoa enemmän.”

Roimun mukaan aiemmista derbyistä on otettu oppia erityisesti järjestyksenvalvonnassa, jotta tapahtuma onnistuisi.

”Järjestäjä on ottanut paljon enemmän haltuun tapahtumapaikan välitöntä läheisyyttä, Sonera-stadionin edustaa. Järjestäjä on panostanut hyvinkin paljon ja ottaa tapahtumaan saapuvan yleisön vastaan heti Soneran ulkopuolella. Se on ammattimaisen näköistä järjestyksenvalvontaa – mielestäni hyvin organisoitua ja johdettua, jämäkän ja uskottavan näköistä toimintaa.”

Roimu muistuttaa, että järjestäjä vastaa stadionista ja ulkoalueesta vastuussa oleva poliisi menee sinne vasta, jos jotain erityistä tapahtuu.

Joonas Salo

Roimu kertoo huolistaan huolimatta odottavansa ennen kaikkea ”erittäin viihdyttävää urheilutapahtumaa”.

”Molemmilla joukkueilla on huomattava urheilullinen panos, ja menemme koko ajan urheilu edellä. Siellä pelataan mestaruuspisteistä ja sarjassa säilymiseen oikeuttavista pisteistä, urheilullinen panos on sitä kautta todella iso. Uskomme, että tapahtuma on varmasti viihdyttävä ja näyttävä. Kelikin näyttää suosivan, ja väkeä tulee paljon.”

Perjantai-illaksi on ennustettu noin 13-asteista, selkeää ja poutaista säätä.

HJK johtaa derbyn alla Veikkausliigaa kahdella pisteellä ennen Maarianhaminan IFK:ta. HIFK on puolestaan peräpäässä kaksi pistettä edellä karsijan paikalla olevaa Turun Interiä.

Edellinen Stadin derby päättyi maalittomaan tasapeliin, kun taas toukokuussa HJK voitti 2–1.

HIFK–HJK Sonera-stadionilla tänään perjantaina kello 18.30. ISTV Extra näyttää ottelun.