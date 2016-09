Paavi on ollut Nordiksen suurin esiintyjä – katso 19 kuvaa 50-vuotiaan Helsingin jäähallin vaiheista

HIFK, Jokerit, konsertit – jopa paavi. Helsingin jäähalli, Nordis, on kokenut monenlaista historiansa aikana.

Nordis avattiin 1. lokakuuta vuonna 1966 eli 50 vuotta sitten – ja myöhässä. Halli piti avata jo yli vuotta aiemmin, kevään 1965 jääkiekon MM-kisoihin, mutta rakennustyöt venyivät 22 kuukauden mittaisiksi, joten MM-kiekkoa pelattiin alkuvuodesta 1965 avatussa Tampereen jäähallissa.

Nordis rakennettiin paikalla olleen tekojääkentän, jäästadionin, paikalle. Pitkäksi venyneen ja haasteellisen rakentamisen takia jäähalli maksoi yli 15 miljoonaa markkaa eli yli kolme kertaa enemmän kuin oli arvioitu. Nykyrahassa summa on noin 26 miljoonaa euroa.

50 vuoteen on mahtunut lukuisia tapahtumia. Halli on ensisijaisesti HIFK:n kotiluola (ja aiemmin myös Jokereiden), mutta hallissa on pidetty myös lukuisia konsertteja ja muita tapahtumia. Kahdesti halli on ollut Idols-finaalin pitopaikkana.

Hallin maailmanlaajuisesti tunnetuin esiintyjä ei ole jääkiekkoilija, ei edes Wayne Gretzky (MM-kisat 1982) tai laulaja Frank Sinatra (1989), vaan paavi: Johannes Paavali II piti jumalanpalveluksen täpötäydelle kuulijakunnalle kesäkuussa 1989.

Nordis tuskin täyttää lisää tasavuosia, sillä paikalle suunniteltu HIFK-vetoinen Helsinki Garden -hanke johtanee nykyisen jäähallin purkamiseen.

Liigaottelu HIFK–Tappara Helsingin jäähallissa lauantaina kello 17.