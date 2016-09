Risto Nieminen on Suomen Olympiakomitean neljästoista puheenjohtaja. Hänen ratkaisunsa luopua puheenjohtajuudesta yhden kauden jälkeen on lähes ainutlaatuinen.

Neljä vuotta sitten marraskuussa Nieminen kilpaili paikasta Roger Talermon kanssa. Talermo (2004–2012) olisi halunnut jatkaa kolmannelle kaudelle.

Talermon edeltäjistä Tapani Ilkka (1988–2004) istui neljä kautta, samoin Jukka Uunila (1969–1984). Carl-Olaf Homén sen sijaan oli yhden kauden johtaja vuosina 1984–1988.

Nieminen sanoo HS:n haastattelussa, ”ettei valta kiinnosta häntä tippaakaan”. Silti häntä on pidetty Suomen merkittävimpänä urheiluvaikuttajana ja -ajattelijana. Itse hän on vierastanut titteliä, joka hänelle on annettu.

Niemisen päätös on myös yllättävä ja rohkea. Suomessa ei ole totuttu siihen, että urheilujohtajat luopuvat vapaaehtoisesti mistään.

Nieminen saa varmasti arvostelua siitä, että hän jättää tehtävänsä tavallaan kesken. Nieminen itse korostaa, ettei siitä ole kysymys. Hän on tehnyt tehtävänsä, että toimintatavat suomalaisessa urheilussa alkavat muuttua.

Vasta tulevaisuus kertoo, kuinka hän siinä onnistui.