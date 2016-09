Ratkaisupelaaja Ville Salmiki: ”Henki voitti materiaalin” – HIFK nautti ensimmäisestä Stadin derbyn voitosta

Veikkausliigakauden viimeisen Stadin derbyn merkittävimmäksi pelaajaksi kohosi eräällä tapaa HIFK:n vaihtomies Ville Salmikivi, joka petasi ottelun voittomaalin Pekka Sihvolalle. Salmikivi antoi syöttönsä voittomaaliin oltuaan vain hetken sitä ennen kentällä.

”En kerennyt olla kauan kentällä. Tuli pitkä pallo, ja Rafinha puski palloa huonosti, ja pääsin hänen eteensä. Kuljetin linjaa päin ja kuulin, miten Peksi huusi kurkku suorana vasemmalla. Siitä tärkeä 2–0-maali. Ihan tällainen hyvä sisääntulo”, Salmikivi sanoi ja hymyili leveästi.

Millaiset tunnelmat ovat ensimmäisen Stadin derbyn voiton jälkeen?

”Ihan loistavat. Olen koko ikäni pelannut Stadissa, mutta en ole ikinä pelannut Klubissa. Minulle pelit Klubia vastaan ovat aina olleet isoja pelejä. Vielä tällainen voitto, niin tämä on pirun magea juttu”, Salmikivi kertoi.

Mistä fanien ryntäys kentälle kertoo sinun mielestäsi?

”Meillä on upeat fanit, jotka ovat meidän takana tässä jutussa. Meillä on ollut vaikea kausi, mutta he ovat olleet koko ajan meidän takana ja tukena. Nyt ensimmäinen derbyvoitto on magea juttu kaikille”, Salmikivi sanoi.

Miten tässä kärjistäen huonompi joukkue voitti paremman?

”Miten se sananlasku menikään: henki voitti materiaalin”, Salmikivi sanoi.

2–1-voittomaalin tehnyt hyökkääjä Pekka Sihvola kertoi, miten joukkueen kapteeni Esa Terävä oli sanonut ennen ottelua, että derbyssä voi yksittäinen pelaaja nousta legendaksi.

”En todellakaan nimitä itseäni miksikään legendaksi. Sellainen fiilis minulle tuli, että halusin tehdä tuolle kannattajapäädylle maalin. Se purkautui aika kivasti”, Sihvola kertoi.

Sihvola kertoi ottelun alla Helsingin Sanomille, miten halu voittaa voi kääntää ottelun toiselle joukkueelle.

”Näkisin niin, että halusimme napsun verran enemmän voittoa. On ihan mieletön fiilis tällä hetkellä. Minulla oli koko viikon luottavainen fiilis, enjä epäillyt yhtään, että klaaraisimme tämän pelin”, Sihvola sanoi.