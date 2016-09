HJK:n päävalmentaja Mika Lehkosuo: HIFK oli tehokas – ”Mensah olisi pitänyt vaihtaa aikaisemmin”

Veikkausliigassa HIFK:sta on tullut HJK:lle painajaismaisen vaikeasti voitettava vastustaja. HJK on kuudesti kohdannut paikallisvastustajan ja voittanut vain kerran.

HJK:n päävalmentaja Mika Lehkosuo myönsi HIFK:n tehokkuuden maalipaikoissa.

”En nähnyt heiltä hirveästi monia vaarallisia hyökkäyksiä. He olivat todella tehokkaita. He saivat loistavan keskityspaikan, ja hyvin Juho Mäkelä meni sinne takatolpalle. Meillä oli kolme pelaajaa Mäkelän ympärillä, ja puolustimme tilanteen huonosti”, Mika Lehkosuo sanoi.

”Ehkä siinä oli vähän sitä, kun Ivan Tatomirović oudolla pelipaikalla laitapakkina, niin silloin tällaisia tulee. Tatomirović ei puolustanut hänen ja Rafinhan väliä siinä tilanteessa, vaan hän nousi keskityksen lähtiessä vähän ylöspäin. Hienosti HIFK teki maalin. Näinhän ne maalit jalkapallossa syntyy”, Lehkosuo kertoi.

Voittomaalissa Lehkosuo näki pelaajiensa luovuttaneen pallon vastustajalle.

”Emme vetäytyneet siinä. Saimme tarpeeksi monta pelaajaa pallon alapuolelle, mutta kaikki menivät vähän palloa kohti. Meidän periaatteena tuollaisissa tilanteissa on vetäytyä, jos emme saa prässiä pallolle. Emme saa antaa vastustajalle mahdollisuutta syöttää ja juosta meidän linjan taakse”, Lehkosuo sanoi.

Juuri sen HIFK:n Ville Salmikivi ja Pekka Sihvola tekivät.

”Muutaman tilanteen tosiaan puolustimme huonosti. Ei niitä hirveän montaa ollut, vaan HIFK hyödynsi maksimaalisesti paikkansa. Me taas emme, ja siinä se ero oli. Toisella puoliajalla meillä oli hyviä hyökkäyksiä ja maalipaikkoja. Kun hyödyntää maksimaalisesti omat tehokkuutensa, jalkapallossa voittaa ehkä vähän heikommallakin esityksellä”, Lehkosuo sanoi.

Ja heikompi vahvemman?

”Näin se vaan on. Meillekin on käynyt noin. Otetaan esimerkiksi vaikka Göteborgin peli. Olen edelleenkin sitä mieltä, että IFK Göteborg oli meitä parempi joukkue, mutta me hyödynsimme oman juttumme täydellisesti siellä”, Lehkosuo sanoi.

Lehkosuon mukaan HJK on pelannut kolme tasaista suoritusta: RoPS-voitto, cupin finaali ja Stadin derby. Tuloskäyrä tosin on laskusuunnassa.

Lehkosuo muistutti poissaolojen merkityksestä. Kokoonpanosta puuttuivat loukkaantuneet Taye Taiwo, Sebastian Sorsa ja Toni Kolehmainen sekä pelikiellon takia Nikolai Alho.

”Pelillisesti olemme hyvässä hapessa. Meiltä myös puuttui aika monta pelaajaa tänään. Taiwon, Kolehmaisen ja Sorsan saamme seuraavaan peliin. Silloin meillä on vähemmän enemmän vaihtoehtoja, miten puolustamme ja hyökkäämme”, Lehkosuo sanoi.

Olisiko aika siirtää Tatomirović takaisin topparin paikalle?

”Hänhän tuurasi tänään Taiwoa, jonka paluu ei ollut kaukana tästä ottelusta”, Lehkosuo sanoi.

Lehkosuo käytti HJK:n takaa-ajaessa HIFK:ta kaikki vaihtonsa hyökkääviin pelaajiin. Kentälle pääsi toisen kerran vaihdosta sisään liigassa HJK:n nuori laitahyökkääjä Evans Mensah, joka alusti kavennusmaalin.

Uskallatko vastedes laittaa avaukseen tai aiemmin kentälle Mensahin, joka oli todella terävä tullessaan kentälle?

”Nämä on tuhannen taalan kysymyksiä. Olen samaa mieltä, ja tuli mieleen, että olisi pitänyt vaihtaa nähtävästi hänet aikaisemmin, kun hän järjesteli kavennusmaalimme. Meillä on vielä aika vähän kokemusta hänestä, että emme vielä tiedä, mitä saamme hänestä. Hänellä on räjähtäviä ominaisuuksia ja hyvä vasemman jalan laukaus, mutta peruspelaaminen on vielä vähän arvoitus”, Lehkosuo kertoi.

Sinähän olet itse sanonut, että pelaajia voi helpommin upottaa laidalle?

”Hah. Siksi hän tulikin kentälle, muuten hän ei ehkä tulisikaan kentälle. Hän oli villi kortti tähän hetkeen. Minuakin alkoi mietityttämään, olisiko pitänyt ottaa hänet aiemmin kentälle”, Lehkosuo sanoi.

Paineet kasvavat ja pelaajien ilmeet synkkenevät. Miten palautat itseluottamusta joukkueeseen?

”Se tulee jokapäiväisellä työnteolla. Jokainen kantaa yksilöinä vastuun siitä, että teemme kaiken oikein valmistautumisprosessissa seuraavaan otteluun”, Lehkosuo sanoi.

HJK:n kannattajapäädystä huudettiin jälleen kerran Bana ulos –huutoja. Kannattajat alkavat kypsyä tappioihin. HJK:n puheenjohtaja Olli-Pekka Lyytikäinen toivoi kannattajilta vielä hieman kärsivällisyyttä.

”Fanien mielipidettä pitää kunnioittaa, mutta toivoisin tässä kohtaa fanien seisovan joukkueen takana loppuun saakka. Katsotaan sitten kauden jälkeen, mikä on tulos”, Olli-Pekka Lyytikäinen sanoi.