Ampumahiihdon superpari sai lapsen: ”Olemme ylpeitä vanhempia”

Yksi ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräisen kovimmista kilpakumppaneista, Valko-Venäjän Darja Domratševa on tuore tyttövauvan äiti.

Lapsen isä on maailman menestynein ampumahiihtäjä, norjalainen Ole Einar Bjørndalen.

Ampumahiihdon superparin lapsi syntyi lauantaina Minskissä.

”Kaikki meni hyvin, ja olemme ylpeitä vanhempia”, Bjørndalen viestitti norjalaislehti VG:lle.

Parisuhteestaan matalaa profiilia pitäneet Domratševa, 30, ja Bjørndalen, 42, kertoivat tulossa olevasta lapsesta huhtikuussa. Kesällä he menivät naimisiin.

Bjørndalen on kaikkien aikojen menestynein talvilajien olympiaurheilija 13 mitalillaan, joista kahdeksan on kultaisia. Ampumahiihdon maailmancupissa hän on voittanut 94 osakilpailua. Hän aikoo jatkaa uraansa vielä kaksi kautta, vuoden 2018 olympialaisiin.

Domratševa voitti Sotšin olympialaisissa 2014 kolme henkilökohtaista kultamitalia. Seuraavalla kaudella hän voitti maailmancupin kokonaiskilpailun niukasti ennen Mäkäräistä.

Viime kauden Domratševa jätti väliin sairastettuaan mononukleoosin.

Bjørndalen kertoi kesällä, että hänen vaimonsa suunnittelee paluuta kilpailuihin vuoden 2017 alussa.