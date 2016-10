Oliver Lindell päivän parhaaseen tulokseen Ruotsissa – pohjoismaisen kiertueen kärkipaikka vankistui

Suomen nuorin golfammattilainen pelasi lauantain päätöskierroksella huipputuloksen 66 pohjoismaisen kiertueen kilpailussa Uppsalassa.

Äskettäin 18 vuotta täyttänyt porvoolainen nousi lopputuloksissa 12 pykälää seitsemänneksi ja vankisti paikkaansa kiertueen kokonaiskilpailun kärjessä.

Lindell on menestynyt Nordic-liigassa suomalaisen mittapuun mukaan poikkeuksellisen tasaisesti. Kilpailuja on koossa 15, ja peräti 11 kertaa hän on yltänyt kymmenen parhaan joukkoon. Voittoja on kaksi, samoin kakkossijoja.

Jo aikaa sitten Lindell varmisti ensi kaudeksi pelioikeuden Euroopan haastajakiertueelle eli kakkostasolle. Siihen vaadittiin sijoitus viiden parhaan joukossa Nordic-liigan rankingissa.

Nyt viiden parhaan joukkoon on mahdollisuus myös Erik Myllymäellä, joka päätyi Uppsalassa toiseksi. Myllymäki on nyt rankingissa 11:s, kun jäljellä on kaksi osakilpailua.

Kaksi ensimmäistä kierrosta (74+73) alle odotusten pelannut Lindell sai birdie-tahdin päälle päätöskierroksella. Birdie-reikiä kertyi kahdeksan. Vastapainoksi tuli yksi bogi kolmella putilla.

Kierrostulos oli päivän paras.

”Upea finaalikierros takana. Bogit jätettiin paljon vähemmälle kuin edeltävinä päivinä. 66 tauluun finaalikierroksella, ei voi kun olla iloinen”, Lindell sanoi tiedotteessa.

Ennen tiistaina alkavaa seuraavaa kisareissua Lindell aikoo suorittaa autokoulun loppuun.