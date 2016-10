Rämäpää kelkkailija Tristan Jeskanen muutti Yhdysvalloista Lahteen ja haluaa talviolympialaisiin – ”tärkeintä on, että voin edustaa Suomea”

Kuka? Tristan Jeskanen Syntynyt 5. helmikuuta 1996 New Yorkissa. Muuttanut pysyvästi Suomeen. Kihloissa. Aloitti kelkkailun 8-vuotiaana. Harrastanut myös jalkapalloa ja baseballia. Nuorten MM-hopeaa 2014 yhdysvaltalaisena. Miesten maailmancupin osakilpailussa parhaimmillaan 13:s kaudella 2014–2015 parikilpailussa Justin Krewsonin kanssa.

Lahti

Sakea sumu peittää maisemaa Pajulahden urheilupuiston ympäristössä Lahden Nastolassa. Pian sumusta ilmestyy hahmo, joka makaa jalat edellä ja selällään jonkin kapineen päällä.

Hahmo sujahtaa ohi melkoista vauhtia ja katoaa sumuun. Kovimmillaan vauhti voi nousta 140 kilometriin tunnissa, mutta nyt vasta harjoitellaan.

Hahmo on Tristan Jeskanen ja kapine yhden miehen ohjaskelkka. Yhdysvalloissa syntynyt Jeskanen on tullut Lahteen erikoiseen lähetystyöhön. Hän haluaa levittää kelkkailun ilosanomaa suomalaisille.

”Kelkkailusta voi tulla yhtä suosittua kuin curlingista vuonna 2006”, Jeskanen sanoo ja tarkoittaa Markku Uusipaavalniemen joukkueen saamaa olympiahopeaa Torinon talviolympialaisissa.

Jeskanen itse haluaa edustaa Suomea vuoden 2018 talviolympialaisissa Pyeongchangissa Etelä-Koreassa. ”Se on realistinen tavoite”, hän sanoo.

Jeskanen on Yhdysvaltojen ja Suomen kansalainen. Amerikkalaisena hän on voittanut nuorten MM-hopeaa joukkuekisassa vuonna 2014. Suomalaisena hän laski viime kaudella maailmancupissa sijalle 29.

Hänestä tuli ensimmäinen suomalainen maailmancupiin osallistunut ohjaskelkkailija ja ensimmäinen cupin pisteitä saavuttanut suomalainen. Suomen edustusoikeuden 20-vuotias kelkkailija sai vuonna 2015.

”Se oli minulle iso juttu ja valtava kunnia. Rakastan Suomea enkä ottaisi enää Yhdysvaltojen edustusoikeutta edes rahasta.”

Jeskasen piti alkujaan mennä kesällä Suomen armeijaan, mutta se komennus siirtyi parilla vuodella mahdollisten olympialaisten takia.

Matka Pyeongchangiin 2018 on kivinen ja pitkä, muttei toivoton. Hänen pitää lunastaa maapaikka olympialaisiin ja vakuuttaa valitsijat, että hän pystyy laskemaan kuudentoista parhaan joukkoon.

Marraskuussa alkavalla uudella kaudella Jeskanen kilpailee Suomen edustajana lajin MM-kisoissa tammikuussa Saksassa ja käy maailmancupin kilpailuissa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Etelä-Koreassa ja Euroopassa.

Kausi maksaa noin 19 000 euroa, ja raha on tiukassa. Yhdysvalloissa asuvat vanhemmat maksavat osan kuluista, loppu yritetään saada sponsoreilta.

Suomen Olympiakomitea ei tue Jeskasta ainakaan tässä vaiheessa. ”Olympiakomitea on tukenut muulla tavalla. Se on auttanut minua löytämään oikeita ihmisiä.”

Vanhempien lisäksi Jeskasen tukijoukon muodostavat urheilumanagerit Jukka Virtanen ja Mikko Peltonen sekä Lahdessa asuva kihlattu. Erillistä valmentajaa ei ole.

Virtanen ja Peltonen yrittävät hommata Jeskaselle sen verran rahaa, että hän pystyy harjoittelemaan ja kilpailemaan. ”Tämä on niin erikoinen projekti, että haluamme auttaa”, Virtanen sanoo.

Jeskasen haaveena on, että Lahteen saataisiin oma kelkkarata. Nyt lähimmät kelkkaradat ovat Norjassa, Saksassa ja Itävallassa.

Kansainvälinen ohjaskelkkaliitto FIL avustaa omalla tahollaan, että kelkkailijoiden määrä maailmalla kasvaisi. FIL antaa Jeskaselle 3 500 eurosta vouchereita, joilla hän voi maksaa ratamaksuja Euroopassa.

FIL myös järjestää erillisiä harjoitusleirejä pienten maiden kelkkailijoille. ”Toistaiseksi voucherit ovat vain keltaisia papereita, mutta niistäkin on apua”, Jeskanen sanoo Pajulahden palloiluhallin kahviossa.

Hän ymmärtää jonkin verran suomea, mutta käyttökielenä on englanti. ”Opiskelen koko ajan lisää, mutta suomi on vaikea kieli”, sanoo Jeskanen, joka on työharjoittelussa Lahden 4H-yhdistyksessä.

Hänen Varkaudessa syntynyt isänsä Sami Jeskanen lähti aikoinaan vaihto-oppilaaksi Yhdysvaltoihin ja on nykyisin yliopistossa historian opettajana. Äiti on yhdysvaltalainen.

Kelkkaradan lisäksi Jeskanen haaveilee uuden ohjaskelkkaliiton perustamisesta. Suomessa tosin on ennestään Kelkkailuliitto, mutta se toimii vain paperilla.

Jeskasella on vilpitön halu kehittää lajia myös järjestötasolla ja saada Suomeen laskijoita.

”Uutta liittoa ei voi perustaa ennen kuin vanha lakkautetaan. Urheilijan kannalta kyse on joutavasta järjestöhässäkästä”, Virtanen sanoo.

”Tärkeintä on, että voin edustaa Suomea”, jatkaa Jeskanen, joka asui pienenä hetken aikaa Lahdessa. Hänen neljätoistavuotias siskonsa on myös kelkkailija ja haluaa muuttaa Suomeen.

Heidän isovanhempansa asuvat vain muutaman sadan metrin päässä paikasta, jossa Jeskanen laskee asvaltilla pyörien päällä. Oikealla radalla kelkan alle vaihdetaan terät.

Jeskasen kelkka on tehty Latviassa. Lasikuituinen väline on yllättävän painava, 23 kiloa. ”Peruskelkka”, Jeskanen sanoo 6 000 euroa maksaneesta sijoituksestaan. Kelkat tehdään käsityönä. Nopea kelkka myötäilee laskijan vartaloa ja tuottaa mahdollisemman vähän kitkaa.

Kilpaillessaan hintelä Jeskanen käyttää vyötäisillään kolmentoista kilon lyijystä tehtyjä lisäpainoja. ”Säännöt sallivat niin, ja voit uskoa, että laskiessa tulee hiki, ja jalatkin ovat kuin lyijyä.”

