Helsingin IFK:n valmentajalta Antti Törmäseltä puuttuu olennainen pala. Teemu Ramstedtin lähtö KHL-liigaan on viiltänyt punanuttujen ylivoimapeliin ammottavan loven.

HIFK on liigasyksyn ainoa joukkue, joka ei ole tehnyt ylivoimaalia. Se on päästänyt ylivoimansa aikana kaksi takaiskumaalia. Ylivoimaa HIFK on pelannut 28.36. Ramstedt pelasi viime kaudella 60 liigaottelua. Sentteri ja mestarillinen pelintekijä kokosi 44 syöttöpinnaa ja oli tilastossa koko liigan kärki.

Törmänen on joutunut tuskailemaan sitä, että monissa yksittäisissä tilanteissa tehdään huonoja valintoja. Viime kaudella Ramstedtilla oli malttia ja taitoa löytää syötöillään oikeat pelaajat.

Törmäseltä puuttuu myös tärkeä maalintekijä, Arttu Luttinen on ollut syksyn sivussa loukkaantumisen vuoksi. Laitahyökkääjä ampui viime kaudella HIFK:lle eniten ylivoima-osumia: seitsemän. Viime kaudella HIFK teki runkosarjassa 45 ylivoimaalia ja antoi vain yhden maalin alivoimalla pelanneelle vastustajalle.