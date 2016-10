Ogier johtaa Korsikan MM-rallia ennen päätöspäivää

Volkswagenilla ajava ranskalainen Sebastien Ogier johtaa Ranskan MM-rallia ennen sunnuntain kahta erikoiskoetta.

Ogier on repäissyt Korsikalla toisena ajavaan Hyundain Thierry Neuvilleen 46,5 sekunnin eron. Kolmantena on norjalainen Andreas Mikkelsen, joka ajaa Volkswagenilla. Hänen eronsa kärkeen on minuutti ja kahdeksan sekuntia.

Jari-Matti Latvalan sijoitus on neljäs ja ero kärkeen 1.41,3. Latvalalla oli päivän mittaan ongelmia jarrujensa kanssa.

”En saa hyvää tuntumaa autoon ja se ärsyttää minua”, Latvala sanoi kuudennen erikoiskokeen jälkeen.