Räikköselle startti tuntemattomaan Malesiassa – ”En ole koko viikonloppuna tehnyt vielä yhtään starttia tällä asvaltilla”

Kuala Lumpur

Yhden kerran aiemmin tällä kaudella Kimi Räikkönen starttasi kuudennesta lähtöruudusta Grand Prix -kisaan. Silloin Kanadassa hän tuli myös maaliin samalla sijalla.

Sunnuntaina Malesiassa Räikkönen lähtee matkaan Sepangin uuden päällysteen saaneen radan huonommalta puolelta.

Hän sulkee kuitenkin saman tien ajatuksistaan pois mielikuvan, ettei pystyisi startissa parhaaseensa.

”Ei minulla ole aavistustakaan, miten uusi päällyste on muuttanut lähtöpaikkoja. En ole koko viikonloppuna tehnyt vielä yhtään starttia tällä asvaltilla”, Räikkönen kuittasi kysymyksen, miten vanhastaan tunnettu parempi ja huonompi lähtöpuoli ovat vertailussa aiempaan.

Räikkönen piti tallikaveriaan Sebastian Vetteliä parempaa vauhtia aina aika-ajon vihoviimeiseen kierrokseen asti. Sen Vettel vei nimiinsä, ja starttaa viitosruudusta 0,048 sekuntia Räikköstä nopeampana.

Räikkösen lämmittelykierros ei osunut kohdalleen, ja renkaat eivät olleet parhaassa iskussa ratkaisevalla kierroksella.

Entä olisiko Räikkönen pystynyt päihittämään kakkosrivin vieneet Red Bullit ilman renkaiden lämmitysongelmia?

”En tiedä. Sitä on mahdoton sanoa, ja lopputulos on mikä on. Aina voi jossitella jälkikäteen sitä sun tätä, mutta faktat ovat tuloksina. Olihan meillä hankaluuksia saada renkaat toimimaan, kun rata oli hieman viileämpi kuin aamun harjoituksissa tai perjantain harjoituksissa. Sunnuntaina kisassa on sitten taas eri juttu.”

Valtteri Bottas joutui Malesiassa nielaisemaan kauden kolmannen aika-ajotappion tallikaveriaan Felipe Massaa vastaan. Edellisen kerran brasilialainen oli ollut edellä kesäkuussa Bakussa.

Bottas on pöllyttänyt Massaa tällä kaudella murskaavasti 13–3.

Williamsin suomalaiskuski putosi aika-ajofinaalista, minne Massa kampesi. Kisaan tallikaverukset lähtevät peräkkäin kymmenennestä ja yhdennestätoista ruudusta.

Bottas otti tappiosta osasyyn omaan piikkiinsä. Suurin pulma koitui ratalämpöjen yllättävän suuresta laskusta pilvisenä päivänä.

Malesian radan uudesta päällysteestä Bottaksella on pelkkää positiivista sanottavaa, mutta viimeisen mutkan ulkokallistus aiheuttaa jonkinmoisen kammon.

”Uskon, että siitä koituu kammoa enemmän ja vähemmän kaikille kuskeille. Ei siitä kukaan tykkää. Sitä on tosi vaikea saada osumaan kohdilleen, koska niin helposti pyörä menee lukkoon.”

”Toisaalta kisaan se voi aiheuttaa ohituspaikkoja ensimmäiseen mutkaan, jos ihmiset tekevät siinä virheitä”, Bottas pohdiskeli.

Kisassa Bottaksen päätavoite on Force Indian Nico Hülkenbergin ja Sergio Perezin lyöminen, kun Williams taistelee valmistajien MM-sarjan nelospaikasta.