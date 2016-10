Lausahdusta ”urheilu on maailman tärkein sivuseikka” on soviteltu monen filosofin tai muun älykön suuhun. Sanoipa tuon viisauden alkujaan kuka hyvänsä, aika on ajanut siitä ohi.

Urheilu on aina jakanut ihmiset leireihin. Toisia ei kiinnosta, toisia kiinnostaa aivan liiallisuuksiin asti. Välinpitämättömät ovat tähän asti antaneet ”aikuisten miesten hakata kepeillä jotain kumilätkää” ihan rauhassa, mutta ajalle tyypillisesti sivuseikat kyseenalaistetaan nyt voimakkaasti. Urheilun ystäväksi leimautumista saatetaan pitää jopa häpeällisenä tai ainakin nolona.

Sitä tähän on helppo löytää. Huippu-urheilun lieveilmiöt ovat lisääntyneet koko ajan. Valtion urheiluun ohjaamille määrärahoille löydettäisiin helposti muuta käyttöä. Ylipäätään urheilu hakee selvästi asemaansa yhteiskunnassa.

Urheiluväki on jo määritelmällisesti kilpailuhenkistä, joten se ei tietenkään pidä tästä arvonalennuksesta. Öykkärimäinen asenne vastustajia kohtaan ja vanhaan maineeseen tarrautuminen eivät nyt auta.

Toisaalta urheilun jos minkä olettaisi kykenevän itsensä haastamiseen. Uusiutumalla oikealla tavalla vastustajista tulee jälleen välinpitämättömiä ellei jopa ystäviä.