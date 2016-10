Ministeriö patistaa urheiluväkeä etsimään sponsoreita – mitalien määrä ei juuri vaikuta rahoitukseen

Heikko menestys Rion olympialaisissa herätti suomalaisissa porua ja närkästystä. Ainakin niissä, jotka edelleen seurasivat kisoja.

Huippu-urheilun asema yhteiskunnassa muuttuu nopeasti. Vaikka arvokisamitaleja tulisikin, moni kysyisi silti, miksi valtion pitää osallistua huvin rahoittamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Hannu Tolonen tuntee hyvin suomalaisen huippu-urheilun lähihistorian valtion näkökulmasta.

”2000-luvulla on ollut kaksi laajempaa työryhmää huippu-urheilun osalta. Ensimmäisen niistä veti 2003–04 silloinen ylijohtaja Kalevi Kivistö. Silloin linjattiin keskeisesti, että huippu-urheilu on osa suomalaista kulttuuria”, Tolonen kertaa.

Määritelmä edellyttää, että huippu-urheilu on eettisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunalaista. Oikeutuksena se saa pohjautumisestaan urheilun kansanliikkeeseen ja kansalaistoimintaan.

Muutama vuosi myöhemmin näistä johtopäätöksistä johdettujen esitysten toimeenpanoa haluttiin nopeuttaa. Risto Niemisen johtama huippu-urheilutyöryhmä aloitti työnsä tietoisena suomalaisen huippu-urheilun voimakkaasta muutoksesta.

Tolonen sanoo, että Suomessa huippu-urheilulla oli perinteisesti ollut vahva välinearvo. Tämä tarkoittaa käytännössä kansainvälisissä kilpailuissa voitettuja mitaleita, joiden pohjalta koko ilmiötä arvioidaan ja mitataan.

2000-luvun muutoksessa yksi oleellinen havainto on, ettei menestyminen ole enää itsestäänselvyys.

Muissa Pohjoismaissa huippu-urheilulla on nähty enemmän itseisarvoa. Urheilun viihdyttävyys ja sen yksilöä kehittävä luonne koetaan positiivisiksi asioiksi.

”Tähän liittyvää problematiikkaa on meilläkin yritetty pohtia. Mikä on huippu-urheilun lähtökohta tässä yhteiskunnassa”, Tolonen kysyy retorisesti.

Vastauksen löytämistä ei helpota huippu-urheilun pirstoutuminen. Eri-ikäisille ihmisille huippu-urheilu tarkoittaa eri asioita.

”Keski-ikäinen ja sitä vanhempi sukupolvi kokee välinearvon hyvin tärkeänä. Nuorempi sukupolvi ajattelee oman liikkumisensa ja urheiluviihteen kautta tätä kysymystä”, Tolonen yksinkertaistaa.

Katsottiinpa urheilua sitten kumpana tahansa, sen asema ei ole nyt kovin hyvä. Menestystä ei ole tullut, ja urheilujohdon päitä vaaditaan vadille.

Toisaalta yhä kasvava joukko kokee urheilun tärkeäksi vain oman hyvinvointinsa kannalta tai puhtaana viihteenä. Harrastetason kilpailuille ei enää riitä yleisöä.

”Eurooppalaista jalkapalloa ja joukkuelajeja ylipäätään arvostetaan ja seurataan enemmän kuin meidän perinteisesti vahvoja yksilölajeja”, Tolonen toteaa.

Mitä tämä ajattelutapojen muutos sitten tarkoittaa valtion näkökulmasta? Kun katsotaan puhtaasti rahaa, eipä juuri mitään. Liikuntabudjetti, josta myös huippu-urheilua rahoitetaan, on pysynyt suurin piirtein samanlaisena sitten 2000-luvun alun.

Tuolloin veikkausvoittovaroissa alkoi tapahtua nopeaa kasvua, joka kanavoidaan edelleen lainsäädännön edellyttämällä tavalla taiteelle, tieteelle, nuorisotyölle ja liikunnalle.

Liikuntabudjetti muodostetaan pääosin Veikkauksen voitoista, eikä käytäntöön ole näköpiirissä muutoksia.

”Huippu-urheilun suora tuki on vakioitunut noin kymmeneen prosenttiin liikuntamäärärahoista, eikä siihen ole suurempaa kasvua tulossa”, Tolonen sanoo.

Euroissa tämä on tarkoittanut viime vuosina 11–12 miljoonaa. Ensi vuoden talousarvioesityksessä on liikuntatoimelle luvassa pientä kasvua, mutta sen selittää Olympiastadionin perusparannuksen loppuunsaattamiseen myönnetty määräraha.

Urheilujärjestöjen peräämää lisärahoitusta pitää siis etsiä muuta kautta. Huippu-urheilun viihteellistymisen myötä maksajaksi on tyrkyllä toimija, jota Suomessa ei ole hyödynnetty tarpeeksi.

”Urheiluliikkeen pitäisi meilläkin kyetä keräämään yritysyhteistyövaroja nykyistä enemmän. Pohjoismaisessa vertailussa niiden määrä on Ruotsissa 6–7 kertaa isompi. Siinä me olemme ihan lapsen kengissä”, Tolonen vertaa.

Olympiakomitea kritisoi ministeriötä taannoin siitä, että yritysyhteistyöstä saadut varat vähentäisivät valtionapua samassa suhteessa. Näkemys on huolestuttava, mikäli se vaikuttaa järjestöjen intoon hankkia uusia tukijoita.

Tolonen kuitenkin vakuuttaa, etteivät yritysyhteistyöllä hankitut tulot vähennä järjestöjen varsinaiseen toimintaan myönnettyä tukea. Hankkeisiin suunnattu erityisavustus on asia erikseen.

”Järjestön varsinaista toimintaa ei voi perustaa hankerahoitukselle. Esimerkiksi olympialaiset eivät ole hankkeita. Tiedetään, että kahden vuoden päästä on talviolympialaiset ja neljän vuoden päästä kesäolympialaiset. Se jos mikä on normaalia toimintaa kun puhutaan Olympiakomitean työstä”, Tolonen sanoo.

Ylipäätään järjestöjen tukeminen valtion varoista perustuu molemmin puoleiseen luottamukseen ja yhdessä suunnitteluun. Tolonen kertoo ministeriön tekevän vuosittain yli 8 000 valtionavustuspäätöstä, joista liikunnan osuus on noin neljännes.

”Kepillä kokeilijoita on aina ollut. Tavoite on ollut, että lukuisista hankkeista päästäisiin isompiin kokonaisuuksiin.”

Järjestöjen yhdistäminen ja hankkeiden keskittäminen vastaavat osaltaan mieli- ja uhkakuviin, joita suomalaisen huippu-urheilun johtamiseen on liitetty. Häviävätkö valtion tukirahat rakenteisiin?

”Julkisuudessa on syntynyt sellainen kuva. Järjestelmäkeskeisyys ei ole nyt syntynyt ongelma. Suomalaiset ovat hyviä organisoitumaan.”

Osittain kyse on myös viestinnästä ja läpinäkyvyydestä. Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön henkilöstökuluja hämmästeltiin yleisesti. Tolonen sanoo, että huippu-urheilun saamasta noin seitsemän miljoonan euron rahoituksesta lähes kuusi miljoonaa menee lajiliitoille.

”Olympiakomitean viestintä on ollut yllättävän vähäistä, miten on pystytty perustelemaan se raha. On tullut kuva, että kaikki menee joidenkin henkilöiden palkkaukseen. Todellisuudessa siinä on 80–90 nuorten olympiavalmentajaa tekemässä päivittäistä työtä urheiluakatemioissa ja valmennuskeskuksissa.”

Valtion liikuntaneuvosto antaa huippu-urheilulle välitilinpäätöksen joulukuussa

Rion kisat menivät penkin alle. Valon kanssa fuusioitunut Olympiakomitea kipuilee resurssien vähyyttä ja kaipaa jonkinlaista oikeutusta nykyiselle strategialleen.

Suomen huippu-urheilulla on monella tapaa välintilinpäätöksen aika.

Sellainen onkin tulossa. Ylitarkastaja Hannu Tolonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä sanoo, että valtion liikuntaneuvoston tilaamaa huippu-urheilun arviota alettiin laatia viime viikolla.

Arvo-liiton toimitusjohtajan Kimmo J. Lipposen tekemä arviointityö valmistuu joulukuun puolivälissä.

Nykyinen huippu-urheilun johtamismalli on keskitetty. Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö kanavoi valtaosan määrärahoista verkoston alemmille portaille ja koordinoi toimintaa.

Strategia valittiin Lauri Tarastin selvitystyön pohjalta vuonna 2013. Toimintamallia haettiin vertailemalla muutaman sopivaksi katsotun maan esimerkkejä.

Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski sanoi HS:n haastattelussa syyskuussa, ettei tätä strategiaa toteuteta missään muualla yhtä pienin resurssein.

”Meidän kokoisessa maassa kysymys on, kuinka paljon päällekkäistä resurssia tuhlataan”, Tolonen tiivistää.

Lajiliittojen vastuuta oman järjestelmänsä kehittämisestä ei voi sivuuttaa keskitetyssä mallissakaan. Organisoinnin prosessi on vasta alussa.

”Pitää muistaa, ettei tavoitteellinen huippu-urheilu tapahdu vuodessa, kahdessa tai kolmessa”, Tolonen huomauttaa.

Hän näkee kaikista oleellisemmaksi kysymyksen tulevista urheilijasukupolvista. Strategiaa pitää arvioida ennen kaikkea heidän menestymismahdollisuuksiensa luomisen näkökulmasta.

Urheiluakatemiajärjestelmän käynnistäminen on juuri tällaista tulevaan katsovaa toimintaa, josta on jo saatu hyviä tuloksia.

Hyviä kehityskohteita olisivat Tolosen mielestä olla esimerkiksi nuorten valmennuksen ammattimaistaminen sekä yhteistyön lisääminen lajien välillä ja valmennuksessa.

”Meillä on totuttu urheilija–valmentaja-pareihin. Tehdään pienessä ryhmässä tai yksin”, Tolonen sanoo.