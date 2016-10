21 kaudella naisten kiekkoliigassa pelannut Riikka Noronen sai ensimmäisenä 500 peliä täyteen

Hämeenlinna

HPK:n Riikka Noronen, 33, rikkoi viikonvaihteessa ensimmäisenä naiskiekkoilijana 500 pelatun runkosarjaottelun rajapyykin. ”Monta vuotta sitä on tahkottu”, Noronen sanoi sunnuntaina.

Sentteri aloitti SM-sarjassa 12-vuotiaana JYP HT:n riveissä. Hänellä on menossa jo 21. kausi pääsarjassa.

Norosta juhlistettiin ennen sunnuntain HPK:n kotiottelua Kuortanetta vastaan. Jaarlin päiväkodin lapset ja vanhemmat olivat runsaslukuisina tervehtimässä ja onnittelemassa Norosta, joka toimii lastenhoitajana.

”Todella yllätti. En olisi uskonut, että he ylipäätään tulevat ja että heitä olisi noin paljon. Lapset aina herkistävät, kun ovat niin ihania.”

HPK:n kapteeni on edustanut joukkuetta viimeiset yhdeksän kautta. ”Jääkiekko on ollut elämäntapa jo pienestä asti. Tykkään pelata, joten vuodet ovat vierineet ihan huomaamatta. Nyt sen jo huomaa, että on vanha, sillä kroppa kiittää.”

Norosella on kasassa kolme SM-kultaa, kolme hopeaa ja neljä pronssia.

”Suomen mestaruudet ovat jääneet hyvin mieleen ja mitalipelit. Paljon on tosi hyviä kokemuksia. Olen saanut paljon hyviä ystäviä tämän lajin kautta.”

Onko tuhat ottelua liian kaukana? ”On. Alan olla jo ihan viimeisillä. Pelaan tämän kauden, mutta luulen, että sen jälkeen lopetan. Kroppa on niin huonossa kunnossa. ”

Silti HPK:n nuorimmat pelaajat ovat paljon vanhempia kuin Noronen aloittaessaan 12-vuotiaana. Noronen nappasi ensimmäiset mestaruudet 14- ja 15-vuotiaana.

”Nykyään ei ole mahdollista olla sen ikäisenä huipulla.”