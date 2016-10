Kunlunin Punatähti on KHL-liigan kummajainen. Tyhjästä polkaistu kiinalaisseura on aloittanut syyspelit samaan tahtiin kuin Jokerit. Kahdeksan suomalaispelaajan Kunlun on ottanut kahdestatoista ottelusta viisi kolmen pisteen voittoa. Jokerit on saalistanut 15 ottelusta kuusi kolmen pisteen voittoa.

Kunlunin pistekärki on Max Wärn (3+4). Suomalaisen maali kaatoi lauantaina vieraissa Moskovan Spartakin 1–0. Osuman syöttänyt Zach Yuen on ensimmäinen KHL:ssä pisteille päässyt kiinalainen. Maalivahti Andrei Makarov torjui 46 laukausta.

Suomalaisille tuttuja Kunlunin ulkomaalaisia ovat hyökkääjä Chad Rau ja valmentaja Vladimir Jurzinov.

Rau voitti viime kaudella SaiPassa Liigan maalipörssin (28) eikä istunut minuuttiakaan jäähyllä. Jurzinov jr. on valmentanut Liigassa Ilvestä ja Ässiä.

Wärnin, Tomi Karhusen, Tuukka Mäntylän, Janne Jalasvaaran, Joonas Järvisen, Miika Lahden, Anssi Salmelan ja Eetu Pöystin pekingiläisryhmä saapuu Jokerien vieraaksi 12.11.