Urheiluraati: Mitalit ovat vahva itseisarvo – ”Aikuistason huippu-urheilussa ei ole pohjimmiltaan mistään muusta kyse kuin menestyksestä”

Kymmenistä urheilu- ja yhteiskunnallisista vaikuttajista koostuva Reilu Peili -raati pitää mitaleja huippu-urheilussa vahvana itseisarvona. 70 prosenttia raadin vastaajista vastasi myönteisesti kysymykseen ”Onko mitalimäärällä väliä?”.

Raati pohti mitalimäärän merkitystä, koska suomalaisten jääminen Rion olympialaisten mitalikamppailujen ulkopuolelle herätti aikaiseksi runsaasti keskustelua. Raadin mukaan huippu-urheilu on kilpailua, jossa tulokset ja mitalit ratkaisevat.

”Aikuistason huippu-urheilussa ei ole pohjimmiltaan mistään muusta kyse kuin menestyksestä. Toki pitää tiedostaa missä kohtaa uraansa urheilija on ja mitkä ovat realistiset menestysmahdollisuudet. Kyllä olympialaisissa mitalit ja top-10-sijoitukset ovat niitä, mitä haetaan ja mihin pitää pyrkiä”, sanoo koripallovalmentaja Hanno Möttölä.

Suomen olympiajoukkueen kisapappi Leena Huovinen yhtyy Möttölän ajatuksiin ja korostaa, että menestystä mitataan ennen kaikkea mitaleilla.

”Kun puhutaan huippu-urheilusta, se on huippu-urheilua. Siinä pitää olla sitoutunut menestyksen tavoitteluun. Menestyksen ydinmittarit ovat saavutettujen mitalien väri ja lukumäärä. Ytimen ympärillä on toki muitakin mittareita, joita urheilija, hänen valmentajansa ja taustajoukkonsa voi asettaa kunkin uran ja oman tilanteen mukaan”, Huovinen kertoo.

Suomen aikuisurheiluliiton toiminnanjohtaja Vesa Lappalainen miettii, että ihmisten mieleenkin jäävät urheilusta ennen kaikkea mitalit.

”Urheilussa tuloksen lisäksi on mitali, joka jää, ja se muistetaan. Useasti tulos unohtuu, mutta mitali ei. Tässä on yksi syy mitalin tärkeydelle. Mitali tuo myös menestyksen tunteen niin urheilijalle itselleen kuin kansakunnalle kokonaisuudessa. Menestyksen tunne syntyy mitalista ja se on palkinto tehdystä työstä”, Lappalainen analysoi.

Valtion liikuntaneuvoston varapuheenjohtaja Timo Heinonen pohtii, että mitalit voivat parhaimmillaan luoda laajemmankin yhteiskunnan hyvinvointiin johtavan kierteen.

”On varmasti totta myös se, että menestys luo laajemminkin hyvää ilmapiiriä maahamme ja voi parhaillaan tukea jopa taloudenkin kasvua”, Heinonen sanoo.

Kainuun Liikunta ry:n aluejohtaja Teemu Takalo sanoo, että mitalien määrällä on väliä liikunnan ja urheilun yleisen kiinnostavuuden kannalta: mitalit vaikuttavat suoraan liikunnan ja urheilun harrastajamääriin. Samaan hengenvetoon Takalo linjaa, että saavutuksia, tarinoita ja henkilökuvia tulisi nostaa enemmän esiin lajeissa, joissa menestystä ei mitata olympiamitaleilla.

”Liikuntakulttuuri muuttuu, ja monelle nuorelle esikuvat liikunnassa ja urheilussa löytyvät muualta kuin MM-kisoista tai olympialaisista”, Takalo sanoo.

Liikuntasosiologi Arto Tiihonen muistuttaa, että on kunnioitettava kulloisenkin urheilevan sukupuolen arvoja: myös sitä, miten tärkeinä he kokevat mitalit.

”Jos nuori, urheileva sukupolvi ei pidä mitalien saamista kovin tärkeänä asiana, niin mitäs me vanhemmat sukupolvet katsomoissakaan olemme heiltä niitä vaatimaan? Jos taas kyse on siitä, että huippu-urheilujärjestelmämme ei tue oikeilla tavoilla nuoria urheilijoita heidän mitalitavoitteissaan, tulisi vähäisen mitalimäärän johtaa tarpeellisiin muutoksiin järjestelmissä”, Tiihonen toteaa.

Reilu Peili -raadin mukaan on tärkeää tiedostaa menestysodotusten realistisuus. Moni raatilainen pohtii, että parhaaseensa pyrkiminen ja siihen kisatilanteessa pääseminen on riittävä tulos.

”Jokaisella urheilijalla on omat tavoitteensa asetettuna, ja vaikka kuinka kliseinen sanonta olisi, urheilija pyrkii parhaaseensa. Jos siihen pääsee kilpailutilanteessa, niin se riittää. Kisan jälkeen katsotaan sitten, mihin se riittää tuloslistassa”, kommentoi Olympiakomitean urheilijavaliokunnan puheenjohtaja Mikko Ronkainen.

30 prosenttia raatilaisista oli sitä mieltä, ettei mitalien määrällä ole väliä.

”Mitalien itseisarvoinen tavoittelu nykyisessä kilpailutilanteessa edellyttää sellaisia satsauksia ja harmaalle vyöhykkeelle menemistä, jotka eivät ole järkeviä mitalien tuottamaan hetkelliseen iloon nähden, Suomen Kuvalehden toimittaja Tuomo Lappalainen sanoo.

”Mitaleja tärkeämpää on saada koko väestö liikkumaan. Erityisesti lasten liikkumiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Verenmaku suussa ja mitalit mielessä liikkumisesta tulee pakonomaista suorittamista. Vähemmän kilpailua ja enemmän yhdessä tekemistä” linjaa Luonto-Liiton toiminnanjohtaja Leo Stranius.

Reilu Peili -raadilta tuli yhteensä 50 vastausta. 35 henkilöä vastasi kysymykseen ”Onko mitalimäärällä väliä?” kyllä ja 15 vastasi ei. Kaikki vastaukset näkyvät täällä.