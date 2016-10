Kontinen kiinni historiallisessa paikassa ATP-finaaliturnaukseen

Henri Kontinen on australialaisen nelinpeliparinsa John Peersin kanssa kiinni paikassa ATP-finaaliturnaukseen, josta käytetään myös mestaruusturnauksen nimitystä. Reilun kuukauden päästä käytävään turnaukseen pääsevät maailmanlistan kahdeksan parhaiten sijoitettua kaksinpelaajaa ja nelinpeliparia, ja Kontinen on Peersin kanssa tällä hetkellä juuri kahdeksantena.

Kontisella ja Peersillä on kasassa 2 710 pistettä, kun taas heitä seuraavilla Jean-Julien Rojerilla ja Horia Tecaulla pisteitä on vain 30 vähemmän. Rankingin kymmenenteen pariin, Oliver Marachiin ja Fabriche Martiniin, Kontisella ja Peersillä on sen sijaan reilu kaula, 505 pistettä.

Rankingin seitsemäntenä olevista Treat Hueysta ja Max Mirnyista Kontinen ja Peers ovat 355 pisteen päässä.

Kontisesta tulisi Peersin kanssa sijansa kahdeksan parhaan joukossa säilyttäessään ensimmäinen suomalaispelaaja ATP-mestaruusturnauksessa.

Kontinen on voittanut tänä vuonna viisi miesten ATP-nelinpeliturnausta ja yhden sekanelinpelin Grand Slam -turnauksen Wimbledonissa.

Peersin kanssa Kontisella on tänä vuonna kolme yhteistä turnausvoittoa. Elokuun lopussa Kontinen voitti Winstom-Salemin turnauksen espanjalaisen Guillermo García-Lópezin kanssa ja reilu viikko sitten Pietarin ATP-turnauksen Britannian Dominic Inglotin kanssa.

Kontisen seuraavana haasteena on tämänviikkoinen ATP-turnaus Tokiossa.

Kontinen (ATP-25) ja Peers (ATP-26) kohtaavat Tokion ensimmäisellä kierroksella Ruotsin Robert Lindstedtin (ATP-34) ja Itävallan Alexander Peyan (ATP-21).