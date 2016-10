Poiminnat Teemu Selänteen liikuntapointit Luopukaa sanasta harrastus. Liikunnasta pitäisi tulla luonnollinen elämäntapa, jokapäiväinen itsestäänselvyys. Aivan kuten terveellisestä ravinnosta, perhesuhteista ja hyvistä ystävistä. Ei aina tarvitse lähteä varta vasten ’harrastamaan’. Usein riittää, kun avaa oven ja astuu ulos. Ole esikuva. Jokainen päiväkodin työntekijä on lapsille vielä paljon suurempi esikuva kuin mitkään urheilijatähdet. Puhumattakaan omista vanhemmista. Siksi vanhempien ja päiväkotien työntekijöiden rooli on merkittävä, jos haluamme saada lapset taas liikkeelle. Lapset liikkuvat luonnostaan. Sitä pitää tukea. Jos ei halua, että lapset pelaavat sisällä, heille pitää luoda mahdollisuus pelata pihalla. Kaikki lähtee alle kouluikäisistä. Kieltäisin kokonaan käskyn ”älkää juosko”. Kaiken lähtökohtana pitää olla hauskuus. Joka hetkestä on pystyttävä nauttimaan. Lapset näyttävät meille mallia siitä, kuinka eletään tässä ja nyt. Me pystymme aikuisina luomaan heille olosuhteet. Kyllä lapset liikkuvat, pelaavat ja kilpailevat ihan luonnostaan, jos luomme heille siihen perustan.

Voisiko videolla liikuntavinkkejä antava maaliahne kiekkoilija auttaa päiväkotilapsia innostumaan lisää liikunnasta?

Pian sitä ainakin yritetään, sillä jääkiekkouransa vuonna 2014 lopettaneen Teemu Selänteen kohdalla sulkeutuu yksi ympyrä. Ennen NHL-uraansa päiväkodissa työskennellyt Selänne aloittaa liikunnallisen päiväkoti Touhulan urheilukummina.

Kiekkotähden toimenkuvaan kuuluu esimerkiksi liikuntaan liittyvien opetusvideoiden tekeminen. Päiväkotien arjessa kiekkotähti on läsnä aulaan aseteltuna pahvisena versiona.

Selänne, 46, sanoo olevansa huolissaan liikkumattomuudessa ja vaatii koko yhteiskunnalta asennemuutosta.

”Päiväkoteihin ja kouluihin on saatava lisää päivittäistä liikuntaa ja lähiliikuntapaikkoja on oltava riittävästi. Kyllä lapset, myös nykylapset, liikkuvat, jos heille luodaan siihen mahdollisuudet ja kannustetaan oikealla tavalla”, Selänne sanoo.

”Ei Suomella ole varaa päästää tilannetta enää pahemmaksi. Päinvastoin tästä on tehtävä yhteiskunnan kärkihanke. Lapset ja nuoret on saatava liikkumaan. Muuten liikkumattomuudesta tulee meille myös kansantaloudellinen katastrofi. Ellei se jo ole sitä.”

Jyväskylän yliopiston Liikuntakasvatuksen tutkija Arja Sääkslahti sanoo, että urheilijat ovat tervetulleita päiväkotiliikunnan keulakuviksi.

Sääkslahti johti opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaryhmää, jossa laadittiin syyskuun alussa julkaistut liikuntasuositukset pienille lapsille.

”Kaikilla on sankareita, joiksi halutaan tulla isona. Jos on edes jollain tapaa liki ja läsnä, se innostaa ja antaa mielikuvan, että se on mahdollista”, Sääkslahti sanoo.

Myös Sääkslahti toivoo yhteiskunnan ymmärtävän paremmin varhaisliikunnan merkityksen.

Toistaiseksi ongelmia aiheuttaa esimerkiksi tilan puute. Tiiviillä kaupunkialueella päiväkotien piha-alueet saattavat olla liian pieniä, jotta ne tukisivat aktiivista liikuntaa. Uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa edellytetään, että liikuntamahdollisuuksista on huolehdittava.

”Tutkimuksissa on huomattu, että erinomaisia liikuntaympäristöjä päiväkodeissa ovat monipuoliset maastot, joissa on metsää, ylämäkeä, alamäkeä ja paikkoja, joihin voi esimerkiksi mennä piiloon”, Sääkslahti kertoo.

Selänne itse ei käynyt päiväkodissa lapsuudessaan. Hänen äitinsä oli kotona kaksoispoikien Teemun ja Paavon esikouluikään asti. Sen sijaan liigauran alussa päiväkotimaailma tuli tutuksi.

Kontaktia päiväkotimaailmaan Selänne sai vuosina 1989–92, kun hän työskenteli Espoon Leppävaarassa Vallikallion päiväkodissa.

”Kun pelasin Jokereissa, minulle ei sopinut lainkaan täysammattilaisen elämä. Heräsin aina aamulla samaan aikaan, kun Sirpa [Selänne] lähti töihin ja tuijottelin kotona vain kelloa odotellen treenien alkua. Tarvitsin jotain muutakin ohjelmaa erityisesti aamupäiviin”, Selänne sanoo.

Selänne muistelee päiväkodissa työskentelystään, että parhaiten lapset sai motivoitua liikkumaan sillä, että heittäytyi itse lasten maailmaan.

Samaan hän uskoo edelleen, vaikka esimerkiksi videopelit ovat tulleet kilpailemaan ajasta. Perheiden merkityksen Selänne uskoo sen myötä kasvaneen. Ennen kaikkea hän uskoo lasten tarvitsevan liikuntaan kannustusta ja ohjausta.

”Ei välttämättä tarvita kuin perheen kanssa yhdessä meno lähimetsään. Metsä on parhaimmillaan kuin huvipuisto, sieltä löytyy vaikka mitä hauskaa tekemistä. Mutta jos aikuiset eivät osallistu millään tavalla lasten ohjaukseen, lapset jäävät turhan helposti sohvalle pelaamaan videopelejä”, Selänne sanoo.

Samaa esimerkin voimaa painottaa Arja Sääkslahti. Tutkimustulosten perusteella lapsille on paljon hyötyä siitä, että perheet käyvät yhdessä esimerkiksi uimassa tai pulkkamäessä.

Päiväkodissa tehtävää työtä perheet taas voivat Sääkslahden mielestä tukea esimerkiksi niin, että lapsi puetaan kotoa lähdettäessä vaatteisiin, joissa liikkuminen on helppoa ja luvallista.

Sääkslahti muistuttaa tutkimuksesta, jonka mukaan elämäntavat ja liikuntatavat alkavat urautua jo kolmivuotiaasta lähtien.

Siksi päiväkoti-ikäisten keskuudessa tehtävä työ on merkittävää koko yhteiskunnan liikunnallisuuden kannalta.

”Iso merkitys on kasvatusympäristöllä. Jos se tukee sellaista toimintaa, jossa saa yrittää, erehtyä ja oivaltaa, tulee pätevyyden oivallus, että tämänhän voi oppia”, Sääkslahti sanoo.