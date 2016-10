Fifan puheenjohtaja haluaa 48 maan MM-kisat: ”Ideanamme on kehittää jalkapalloa koko maailmassa”

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino ilmoitti maanantaina haluavansa laajentaa jalkapallon MM-kisat 48 maan väliseksi kilpailuksi, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.

Nykyisin MM-kisoja pelataan 32 joukkueella. Infantinon ideassa MM-karsintojen 16 parasta joukkuetta pääsisivät lohkovaiheeseen suoraan ja 32 joukkuetta pelaisivat heti turnauksen aluksi pudotuspeliottelun.

16 joukkueen pelit päättyisivät heti ensimmäiseen otteluun, minkä jälkeen kisat jatkuisivat nykyisen turnausjärjestelmän tapaan 32 joukkueella.

”Tämä tarkoittaa, että jatkamme normaalisti MM-kisoja 32 joukkueella, mutta 48 joukkuetta menevät bileisiin”, Infantino sanoi.

Ottelumäärä kasvaisi 64 pelistä 80:een. Tämä nostaisi Infantinon mukaan myös maksuja, joita tv-yhtiöt olisivat valmiita maksamaan lähetysoikeuksista.

Muutos voisi lievästi kasvattaa myös Suomen jalkapallomaajoukkueen teoreettista mahdollisuutta päästä MM-kisoihin, vaikka Infantino ei vielä puhunut, miten paikat 48 maajoukkueen turnaukseen jaettaisiin maanosien kesken.

Euroopasta on viime MM-kisoihin päässyt 13 joukkuetta.

Infantinon ehdotuksessa muutokset voisivat tulla voimaan vuoden 2026 MM-kisoihin.

Infantinon mukaan Fifa keskustelee vaihtoehdoista tässä kuussa ja päättää mahdollisista muutoksista vuoteen 2017 mennessä.

Kun Fifan puheenjohtajana helmikuusta 2016 toiminut Infantino haki nykyiseen tehtäväänsä, hänen vaaliohjelmassaan oli keskeisessä osassa ehdotus MM-kisojen laajentamisesta. Tuolloin Infantino puhui kuitenkin 40 joukkueen turnauksesta.

Ehdotus MM-kisojen laajentamisesta on herättänyt usein myös vastarintaa. Saksan maajoukkueen päävalmentaja Joachim Löw sanoi sunnuntaina, että laajennettu turnaus heikentäisi MM-kisojen urheilullista arvoa.

”Fifan ideana on kehittää jalkapalloa koko maailmassa, ja MM-lopputurnaus on suurin tapahtumamme. Se on enemmän kuin kilpailu, se on sosiaalinen tapahtuma”, Infantino sen sijaan korosti.